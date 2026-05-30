Πλησιάζει σε Μπερνάρντο Σίλβα η Μπαρτσελόνα!

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν βάλει στο φουλ τις μεταγραφικές τους μηχανές, αφού μετά τον Άντονι Γκόρντον είναι έτοιμοι να αποκτήσουν και τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μένει ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι και έχει στα χέρια του προτάσεις από Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους και Μπενφίκα, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να προτιμάει την μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, οι Καταλανοί βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 32χρονο ποδοσφαιριστή, για συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028, με τις συζητήσεις να είναι στα τελικά στάδια.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θέλει να κλείσει το deal με την Μπαρτσελόνα πριν την έναρξη του Mundia, αφού θέλει να επικεντρωθεί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Εθνική Πορτογαλίας.