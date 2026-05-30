Ποια «μηνύματα» παίρνει η κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις - Πόσο αλλάζουν τα νέα κόμματα το τοπίο

Ένα νέο σκηνικό δημιουργείται, καθώς έχουν ανακοινωθεί δύο νέα κόμματα - του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού - μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες. Σε αυτή την συγκυρία δεν είναι εύκολο να γίνουν με ακρίβεια προβλέψεις για το πως θα διαμορφωθεί το τοπίο στο δρόμο προς τις κάλπες, ωστόσο μία πρώτη εικόνα δίνεται από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μία πιο καθαρή εικόνα θα αποτυπωθεί το φθινόπωρο, ωστόσο ήδη στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναλύουν τα νέα δεδομένα και διαβάζουν με προσοχή τα «ψιλά γράμματα» των μετρήσεων.

Την τελευταία εβδομάδα τρεις είναι οι δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν- από την Alco, την Interview και την Real Polls- και στις οποίες φαίνεται πως η Ν.Δ διατηρεί ένα καθαρό προβάδισμα ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Τσίπρα. Αναλυτικά τα «γαλάζια» ποσοστά στην πρόθεση ψήφου κινούνται από 23.5% έως 27. 5%, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα «ΕΛ.Α.Σ» έχει ποσοστά από 12,8% έως 14,1%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10% σύμφωνα με την Alco και με 12,3% σύμφωνα με την Interview, ενώ σύμφωνα με την Real Polls έχει 8,6% (με την Χαριλάου Τρικούπη να εκδίδει μάλιστα ανακοίνωση για τις δημοσκοπήσεις και την εταιρεία να απαντά). Όσον αφορά στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μ. Καρυστιανού είναι ανάλογα με την δημοσκόπηση από 7,5% έως 11.4%.

Να σημειωθεί εδώ πως με βάση την έρευνα της Alco - που είναι και η πιο πρόσφατη που δόθηκε στη δημοσιότητα - στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,5%, η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ) του Αλέξη Τσίπρα 12,8% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ είναι στο 6.4%, η Ελληνική Λύση στο 6.3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%, η «Φωνή Λογικής» στο 2,7%, το ΜέΡΑ25 στο 2,6%, η «Νίκη» στο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, οι «Δημοκράτες» στο 0,9%,«άλλο» απαντά το 1,6% ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των «αναποφάσιστων» που φτάνει στο 17,3%. Να σημειωθεί εδώ πως αν αυτά τα ποσοστά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών τότε θα χρειαζόταν συνεργασία τριών κομμάτων για να μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση, ενδεικτικό και της ρευστότητας που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό.

Από το Μαξίμου στρέφουν το βλέμμα στο κοινό των αναποφάσιστων, καθώς με βάση τις μετρήσεις σχεδόν ένας στους δύο από όσους δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν είχαν επιλέξει τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια το 2023. Αυτό ακριβώς το ακροατήριο επιχειρούν να προσεγγίσουν ξανά στο δρόμο προς τις εκλογές από το στρατόπεδο της Ν.Δ. βάζοντας μπροστά ένα αφήγημα σταθερότητας.

Να σημειωθεί εδώ πως στο υποθετικό σενάριο όπου η χώρα δέχεται επίθεση στις τρεις τα ξημερώματα στο ερώτημα ποιος θα θέλατε να σηκώσει το «κόκκινο τηλέφωνο» στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 34% στις αυθόρμητες θετικές απαντήσεις των πολιτών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «άλλος» με 23%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Το 13% απαντά «κανένας», ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο 6%.

Την ίδια στιγμή πάντως μια σειρά ευρημάτων έχουν χτυπήσει «καμπανάκι» στο γαλάζιο στρατόπεδο. Για παράδειγμα σύμφωνα με την Alco το 52% δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου», ικανοποιημένο με την κυβέρνηση, ενώ το 24% απαντά «λίγο», το 20% λέει «αρκετά» και το 2% δηλώνει «πολύ». Στο μεταξύ σύμφωνα με μέτρηση της Interview στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 45% απαντά «όχι/ μάλλον όχι».

Ένα πάντως στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι πως σύμφωνα με την Real Polls στην ερώτηση αν η ψήφος την πρώτη Κυριακή θα εξαρτηθεί από το ποιο κόμμα διαφαίνεται ότι θα έρθει δεύτερο, το 80,2% (62,0% «σίγουρα όχι» και 18,2% «μάλλον όχι») απαντά αρνητικά. Παράλληλα στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην έρευνα της Interview δηλώνει ότι δύσκολα θα άλλαζε την αρχική της επιλογή. Συγκεκριμένα, το 82% θεωρεί «λίγο πιθανό/ καθόλου πιθανό» να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό/ αρκετά πιθανό» να μετακινηθεί.

Πού ποντάρει η κυβέρνηση

Διαβάζοντας με προσοχή τα νέα δεδομένα, από το Μαξίμου χαράσσουν την στρατηγική με την οποία θα φτάσουν μέχρι τις κάλπες. Η εκτίμηση είναι πως οι πολίτες σήμερα, ειδικά σε μια διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκροτημένες πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα.

Κυβερνητικά στελέχη λένε πως «η λογική με την οποία κινείται ο πρωθυπουργός και θα κινηθεί η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα είναι πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Χωρίς να υποτιμούμε κανέναν, αλλά με δεδομένο ότι απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, η προσήλωση παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος».

Αυτό που τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως «κάθε μήνας μετράει», καθώς οι πολίτες στις επόμενες εκλογές θα κρίνουν με βάση όσα έχουν υλοποιηθεί. Επομένως στόχος είναι μια σειρά προεκλογικών υποσχέσεων να γίνουν πράξη και να σταλεί το μήνυμα πως δεν υπάρχει …κόπωση, σε μια περίοδο που συμπληρώνονται επτά χρόνια από την πρώτη εκλογική νίκη το 2019.

Πηγή: ethnos.gr