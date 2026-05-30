Επεισόδια πριν τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη (vid)

Οπαδοί της Παρί και της Άρσεναλ συνεπλάκησαν στους δρόμους της Βουδαπέστης, πριν τον τελικό του Champions League.

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη, όπου Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρονται στον τελικό του Champions League. Οι οπαδοί τους όμως άρχισαν τον... αγώνα από το βράδυ της Παρασκευής, καθώς συνεπλάκησαν στους δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Μικρές ομάδες Άγγλων οπαδών ήρθαν σε σύγκρουση με Γάλλους, με την ένταση να ανεβαίνει. Οι αρχές παρενέβησαν, αλλά είχε προηγηθεί μια αναστάτωση στην περιοχή, ενώ υπήρξαν και αναφορές για μικροτραυματισμούς.