Ηρακλής: Κίνηση για Γιόνσον

Τον Γενς Γιόνσον που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ εξετάζει ο Ηρακλής.

Δυνατές κινήσεις θέλει να κάνει ο Ηρακλής και μια από αυτές φέρεται να είναι ο Γενς Γιόνσον. Ο 33χρονος Δανός αμυντικός μέσος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και στον Γηραιό θα ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Ο Γιόνσον μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός χαφ και ως «οκτάρι», ενώ εκτός από την Ένωση, έχει αγωνιστεί στην Κόνιασπορ και την Κάντιθ.

Η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, καθώς και το κασέ του είναι υψηλό, αλλά και έχει δεχτεί κρούσεις από ομάδες της Δανίας και σκέφτεται σοβαρά τον επαναπατρισμό.