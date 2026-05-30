Σάκα: «Θέλω να γράψω ιστορία με την ομάδα που αγαπώ»

Ο Μπουκάγιο Σάκα, μίλησε για τον τελικό του Champions League, τονίζοντας ότι θέλει να γράψει ιστορία με την Άρσεναλ στην οποία βρίσκεται από την ηλικία των 7 ετών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πίεση ενός τόσο μεγάλου αγώνα: «Προσπαθώ να μη σκέφτομαι πολύ την πίεση. Εστιάζω στο παρόν και μετά ο Θεός αποφασίζει τι θα συμβεί».

Για τη διαδρομή του στην Άρσεναλ, όπου βρίσκεται από επτά ετών: «Αν γνωρίζετε την ιστορία μου, θα ξέρετε ότι ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα φτάσω να παίζω σε τελικό Champions League ή να κατακτήσω την Premier League. Αύριο θα βρίσκομαι στο γήπεδο και θέλω να γράψω ιστορία με τον σύλλογο που αγαπώ».

Για τη σημασία ενός πιθανού τίτλου για τον κόσμο της Άρσεναλ: «Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τους φιλάθλους. Ζω όλη αυτή τη διαδρομή μέσα στον σύλλογο και αγαπώ την Άρσεναλ. Νιώσαμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για τον κόσμο μας».

Για το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει στα αποδυτήρια: «Είμαστε μία πολύ δεμένη ομάδα, έχουμε εξαιρετική σχέση μεταξύ μας και όλοι είναι έτοιμοι να παλέψουν ο ένας για τον άλλον. Αυτό αύριο θα είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς».

Για τη δουλειά του Μικέλ Αρτέτα από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την ομάδα: «Όταν ήρθε ο Μικέλ ήμασταν αρκετά μακριά απ’ το επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα. Εκείνος όμως ήταν πάντα ξεκάθαρος: ήθελε να διεκδικεί μεγάλους τίτλους. Είμαι περήφανος που κατακτήσαμε την Premier League και τώρα απολαμβάνουμε αυτή τη διαδρομή μαζί του».