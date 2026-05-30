Η Άστον Βίλα δεν ενεργοποίησε την ρήτρα αγοράς του Ντάγκλας Λουίζ

Ο 28χρονος Βραζιλιάνος χαφ ολοκλήρωσε την θητεία του στην Άστον Βίλα και πλέον θα επιστρέψει στην Γιουβέντους.

Το περασμένο καλοκαίρι η Άστον Βίλα απέκτησε με την μορφή του δανεισμού από την Γιουβέντους στην Άστον Βίλα, με την συμφωνία των δύο ομάδων να προέβλεπε ρήτρα αγοράς ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο έμπειρος χαφ κατέγραψε συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του ένα γκολ και δύο ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Europa League.

Η διοίκηση της Άστον Βίλα, ωστόσο πήρε την απόφαση να μην ενεργοποιήσει την ρήτρα αγοράς του Βραζιλιάνου χαφ, που πλέον θα επιστρέψει στην Γιουβέντους.