Μαρτίνεθ: «Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι ο Ρονάλντο μπορεί να αγωνιστεί και στο Μουντιάλ του 2030»

Παρότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει συμπληρώσει τα 45 του χρόνια όταν η Πορτογαλία φιλοξενήσει από κοινού με την Ισπανία και το Μαρόκο το Mundial του 2030, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο CR7 να βρίσκεται ακόμη στο ρόστερ.

«Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι μπορεί να αγωνιστεί και το 2030. Το έχει κερδίσει με την αξία του», δήλωσε ο Μαρτίνεθ σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας σε ηλικία 18 ετών, τον Αύγουστο του 2003, και παραμένει με διαφορά ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της χώρας τόσο σε συμμετοχές όσο και σε γκολ. Μετρά 226 διεθνείς εμφανίσεις, 80 περισσότερες από τον δεύτερο της σχετικής λίστας, Ζοάο Μουτίνιο, ενώ έχει σημειώσει 143 τέρματα, έναντι 47 του Παουλέτα.

«Έχω συνεργαστεί με πολλούς παίκτες που κατέκτησαν το Champions League ή τη Χρυσή Μπάλα και την επόμενη ημέρα έχασαν το κίνητρό τους. Ο Ρονάλντο αποτελεί παράδειγμα μιας εντελώς διαφορετικής νοοτροπίας», τόνισε ο Μαρτίνεθ.

«Πιστεύω ότι η ύπαρξη αυτού του στόχου είναι που του επιτρέπει να διατηρείται σε τόσο υψηλό επίπεδο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά, παίζουν ρόλο και τα γενετικά του χαρακτηριστικά, η δουλειά που κάνει καθημερινά, καθώς και η αξιοποίηση κάθε μέσου που μπορεί να βοηθήσει το σώμα του. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι θέμα νοοτροπίας», πρόσθεσε.