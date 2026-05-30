Fomula1: Χωρίς ενεργή αεροδυναμική το Grand Prix του Μονακό

Η FIA επιβεβαίωσε ότι ο γύρος στο εφετινό Grand Prix του Μονακό δεν θα περιλαμβάνει καθορισμένη ζώνη, προκειμένου οι οδηγοί να επιλέγουν τη "straight mode" στην εμπρός και την πίσω πτέρυγα του μονοθεσίου τους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι κινητές πτέρυγες δεν θα είναι διαθέσιμες σε ένα αγωνιστικό τριήμερο από τότε που εισήχθη ο προκάτοχος της «straight mode», το DRS, το 2011.

Κατά την «εποχή» του DRS από το 2011 έως το 2025, οι πίστες στο καλεντάρι της F1 προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν το ενεργό αεροδυναμικό χαρακτηριστικό σε τουλάχιστον ένα τμήμα της πίστας, με την πλειονότητά τους να χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερα κατά τη διάρκεια του γύρου.

Ακόμη και μέσα στα στενά όρια του γκραν πρι του Μονακό, η μικρή ευθεία εκκίνησης/τερματισμού ανάμεσα στις στροφές Αντονί Νοζ και Σεντ Ντεβότ ήταν η μόνη ζώνη DRS (σ.σ. το DRS δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ μέσα στο τούνελ, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια), αλλά η "straight mode" - η de facto αντικατάσταση του DRS, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Φόρμουλα Ένα για το 2026- δεν θα είναι διαθέσιμη το τριήμερο 5-7 Ιουνίου.

Σημαντικό, πάντως, είναι ότι οι οδηγοί θα εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν την "overtake mode", όταν θα βρίσκονται εντός ενός δευτερολέπτου από το προπορευόμενο μονοθέσιο. Η ανίχνευση της "overtake mode" θα λαμβάνει χώρα ανάμεσα στο τμήμα της πισίνας και τη στροφή Ρασκάς και η ενεργοποίησή της θα γίνεται μεταξύ των στροφών 18 και 19, η οποία πήρε το όνομά της από τον ιδρυτή του γκραν πρι του Μονακό, Αντονί Νοζ.