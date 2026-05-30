Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παίδων

Το ανήλικο κορίτσι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ της Παρασκευής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Συναγερμός σήμανε στις αρχές αργά το βράδυ της Παρασκευής, 29 Μαΐου 2026, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Πικερμίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 13χρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά από βίαιη παράσυρση.

Η τροχαία ενημερώθηκε για το συμβάν γύρω στις 10:30 μ.μ., όταν το αυτοκίνητο κινούνταν επί της λεωφόρου Μαραθώνος. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες και εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές, το όχημα παρέσυρε την ανήλικη ακριβώς στη στροφή προς τη Διώνη.

Την ίδια ώρα, περαστικοί και οδηγοί που έγιναν μάρτυρες του ατυχήματος κάλεσαν σε βοήθεια, με το σημείο να αποκλείεται προσωρινά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την παροχή συνδρομής.

Μεταφορά στο νοσοκομείο Παίδων

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Στη συνέχεια, το άτυχο κορίτσι διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Οι έρευνες της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο σοβαρό τροχαίο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες.

Πηγή: newsbomb.gr