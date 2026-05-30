Ολυμπιακός: Αλλάζει η επιθετική γραμμή για τη νέα σεζόν – Ψάχνει νέο… Κωστούλα

Έναν επιθετικό με τα χαρακτηριστικά του Μπάμπη Κωστούλα αναζητά ο Ολυμπιακός.

Μεγάλες θα είναι οι αλλαγές στη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν, με σταθερά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Οι «ερυθρόλευκοι» καταστρώνουν τα πλάνα τους υπολογίζοντας στην επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, παρά τις σειρήνες από τη Γαλλία και την Τουρκία. Από εκεί και πέρα αναζητούν έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μπάμπη Κωστούλα, δηλαδή να παίζει πίσω από τον φορ και να πιέζει, ρόλο που φέτος επωμίστηκε ο Τσικίνιο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ήδη έχουν 2-3 εντοπιστεί στόχοι από την ξένη αγορά και γίνονται κινήσεις για να αποκτηθεί ο παίκτης που θα ταιριάξει στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Ο Μεχντί Ταρέμι δύσκολα θα μείνει στο ρόστερ, ενώ ο Κλέιτον, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, θα πρέπει να δουλέψει σκληρά στην προετοιμασία για να δείξει ότι μπορεί να μείνει στον Ολυμπιακό. Και για τους δύο, αν έρθει πρόταση, οι Πειραιώτες θα τη συζητήσουν.