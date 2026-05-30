Η Γιουνάιτεντ κάνει all-in για την απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο

Οι «κόκκινοι διάβολοι» φουλάρουν για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ, εντείνοντας τις επαφές με την Μίλαν για την μεταγραφή του.

Ο Ράφαελ Λεάο θέλει να αποχωρήσει από τους «ροσονέρι» μετά την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στο Champions League της νέας σεζόν, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει θέσει την απόκτησή του ως προτεραιότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Football Insider», η Μίλαν ζητάει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι διατεθειμένοι να το προσφέρουν για να κλείσουν το deal για τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», μάλιστα πιέζουν την Μίλαν για την επίτευξη του deal, θέλοντας να προλάβουν τον ανταγωνισμό, με τον Ραφαέλ Λεάο να είναι σύμφωνος για την μετακίνησή του στην Αγγλία.