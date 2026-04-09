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Άγγιξε την ισοφάριση η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 7ο λεπτό η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Περέϊρα έκλεψε την μπάλα, ο Γιόβιτς μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε αλλά την τελευταία στιγμή ο Λεζέν έβαλε το πόδι του και έκοψε σε κόρνερ.

Η ευκαιρία του Γιόβιτς

Άγγιξε την ισοφάριση η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς (vid)