Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Άγγιξε την ισοφάριση η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς (vid) 09-04-2026 20:09 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Rayo Vallecano ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 7ο λεπτό η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Περέϊρα έκλεψε την μπάλα, ο Γιόβιτς μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε αλλά την τελευταία στιγμή ο Λεζέν έβαλε το πόδι του και έκοψε σε κόρνερ. Η ευκαιρία του Γιόβιτς Μπαίνει στο ποδόσφαιρο ο Πέτρος Κωστόπουλος: Τι καθήκοντα αναλαμβάνει και σε ποια ομάδα dailymedia.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη: Τα 3 ονόματα κοινής αποδοχής για τη θέση του πρωθυπουργού instanews.gr Έχουμε καταλάβει τι πάει να κάνει ο Χρήστος Τζόλης; menshouse.gr Απάντησε λάθος: Η ελληνική ερώτηση στον «Εκατομμυριούχο» της Βρετανίας που «πάγωσε» τον άτυχο παίκτη (Vid) dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς πάνω από 7/10 στο κουίζ ορθογραφίας που οι μισοί Έλληνες δεν περνούν τη βάση; menshouse.gr Από την εκπομπή της Καινούργιου: Ο γνωστός δημοσιογράφος που θέλει το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιό του instanews.gr Μετά τον Παναθηναϊκό: Το επόμενο βήμα του Τάσου Μπακασέτα menshouse.gr Άγγιξε την ισοφάριση η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς (vid) SHARE