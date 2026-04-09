Άγγιξε την ισοφάριση η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς (vid)

Στο 7ο λεπτό η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Περέϊρα έκλεψε την μπάλα, ο Γιόβιτς μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε αλλά την τελευταία στιγμή ο Λεζέν έβαλε το πόδι του και έκοψε σε κόρνερ.

Η ευκαιρία του Γιόβιτς