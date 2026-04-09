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Ο Κοϊτά γλίστρησε και έχασε την ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 35' έπειτα από λάθος δύο αμυντικών, ο Κοϊτά κέρδισε τη μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Μπατάγια, προχώρησε αλλά την κρίσιμη στιγμή γλίστρησε και έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα της Βάγιο.

Η απίστευτη ευκαιρία του Κοϊτά

Ο Κοϊτά γλίστρησε και έχασε την ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ (vid)