Ο Κοϊτά γλίστρησε και έχασε την ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ (vid)

Στο 35' έπειτα από λάθος δύο αμυντικών, ο Κοϊτά κέρδισε τη μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Μπατάγια, προχώρησε αλλά την κρίσιμη στιγμή γλίστρησε και έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα της Βάγιο.

Η απίστευτη ευκαιρία του Κοϊτά