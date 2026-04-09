Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Ο Κοϊτά γλίστρησε και έχασε την ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ (vid) 09-04-2026 20:39 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Rayo Vallecano ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 35' έπειτα από λάθος δύο αμυντικών, ο Κοϊτά κέρδισε τη μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Μπατάγια, προχώρησε αλλά την κρίσιμη στιγμή γλίστρησε και έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα της Βάγιο. Η απίστευτη ευκαιρία του Κοϊτά Απάντησε λάθος: Η ελληνική ερώτηση στον «Εκατομμυριούχο» της Βρετανίας που «πάγωσε» τον άτυχο παίκτη (Vid) dailymedia.gr Μετά τον Παναθηναϊκό: Το επόμενο βήμα του Τάσου Μπακασέτα menshouse.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη: Τα 3 ονόματα κοινής αποδοχής για τη θέση του πρωθυπουργού instanews.gr Ψάχνοντας τον νέο Καρέτσα: Το ατόφιο ταλέντο με τις ελληνικές ρίζες που μπορούν να το διεκδικήσουν 4 εθνικές menshouse.gr Το 90% κάνει έως 5/10: Εσύ περνάς τη βάση στο δύσκολο κουίζ για τους τερματοφύλακες που θα ‘χανε και η Wikipedia; menshouse.gr Από την εκπομπή της Καινούργιου: Ο γνωστός δημοσιογράφος που θέλει το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιό του instanews.gr Έλυσε το μυστήριο: Η εξήγηση που έδωσε ο ιατροδικαστής Λέων για τον τραγικό θάνατο των 2 δικηγόρων μέσα στο γκαράζ dailymedia.gr Ο Κοϊτά γλίστρησε και έχασε την ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ (vid) SHARE