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Το γκολ της Ράγιο που θύμισε... Γιαζίτσι και ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 23' η Ράγιο σημείωσε το 2-0 με τακουνάκι του Λεζέν αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ουνάι Λόπεθ που, σύμφωνα με τον varίστα Μπραμ φαν Ντρίσε και έπειτα από onfield review, επηρέαζε τη φάση.

Το γκολ της Ράγιο που ακυρώθηκε

Το γκολ της Ράγιο που θύμισε... Γιαζίτσι και ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)