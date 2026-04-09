Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Το γκολ της Ράγιο που θύμισε... Γιαζίτσι και ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid) 09-04-2026 20:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Rayo Vallecano ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 23' η Ράγιο σημείωσε το 2-0 με τακουνάκι του Λεζέν αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ουνάι Λόπεθ που, σύμφωνα με τον varίστα Μπραμ φαν Ντρίσε και έπειτα από onfield review, επηρέαζε τη φάση. Το γκολ της Ράγιο που ακυρώθηκε Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Έλυσε το μυστήριο: Η εξήγηση που έδωσε ο ιατροδικαστής Λέων για τον τραγικό θάνατο των 2 δικηγόρων μέσα στο γκαράζ dailymedia.gr Από την εκπομπή της Καινούργιου: Ο γνωστός δημοσιογράφος που θέλει το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιό του instanews.gr Το 90% κάνει έως 5/10: Εσύ περνάς τη βάση στο δύσκολο κουίζ για τους τερματοφύλακες που θα ‘χανε και η Wikipedia; menshouse.gr Ψάχνοντας τον νέο Καρέτσα: Το ατόφιο ταλέντο με τις ελληνικές ρίζες που μπορούν να το διεκδικήσουν 4 εθνικές menshouse.gr Απάντησε λάθος: Η ελληνική ερώτηση στον «Εκατομμυριούχο» της Βρετανίας που «πάγωσε» τον άτυχο παίκτη (Vid) dailymedia.gr Μετά τον Παναθηναϊκό: Το επόμενο βήμα του Τάσου Μπακασέτα menshouse.gr Κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη: Τα 3 ονόματα κοινής αποδοχής για τη θέση του πρωθυπουργού instanews.gr Το γκολ της Ράγιο που θύμισε... Γιαζίτσι και ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid) SHARE