Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που... συνδέουν την ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο

H AEK ετοιμάζεται για τον ιστορικό πρώτο προημιτελικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο, για το Conference League, με τους Ισπανούς να κάνουν αναφορά στους τέσσερις ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τις φανέλες των δύο ομάδων.

Σελίδα που ασχολείται με ιστορικά στατιστικά της Ράγιο Βαγιεκάνο, ανέφερε ότι τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των δύο ομάδων που θα κοντραριστούν στο Βαγιέκας, για τον πρώτο προημιτελικό του Conference Leauge.

Ο Σεμπάστιαν Σάχα υπερασπίστηκε την εστία της Ράγιο Βαγιεκάνο την σεζόν 2003-2004, ενώ φόρεσε την φανέλα της ΑΕΚ από το 2008 έως και το 2011, με τον Χοσέ Κάρλος να αγωνίζεται στην ΑΕΚ την σεζόν 2011/2012 και την αμέσως επόμενη στην ισπανική ομάδα.

Θητεία στις δύο ομάδες είχε και ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς, που έπαιξε στην ΑΕΚ την σεζόν 2005/2006 και στη συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε στην Ράγιο Βαγιεκάνο από το 2010 έως και το 2013.

Τέλος ο πιο... πρόσφατος είναι ο Μπρούνο Ζουκουλίνι, που αγωνίστηκε ένα εξάμηνο στην ΑΕΚ το 2016 και στη συνέχεια μετακόμισε στην ισπανική ομάδα για μια σεζόν ως δανεικός από την Μάντσεστερ Σίτι.