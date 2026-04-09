Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που... συνδέουν την ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο

Σελίδα που ασχολείται με ιστορικά στατιστικά της Ράγιο Βαγιεκάνο, ανέφερε ότι τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των δύο ομάδων που θα κοντραριστούν στο Βαγιέκας, για τον πρώτο προημιτελικό του Conference Leauge.
Ο Σεμπάστιαν Σάχα υπερασπίστηκε την εστία της Ράγιο Βαγιεκάνο την σεζόν 2003-2004, ενώ φόρεσε την φανέλα της ΑΕΚ από το 2008 έως και το 2011, με τον Χοσέ Κάρλος να αγωνίζεται στην ΑΕΚ την σεζόν 2011/2012 και την αμέσως επόμενη στην ισπανική ομάδα.
Θητεία στις δύο ομάδες είχε και ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς, που έπαιξε στην ΑΕΚ την σεζόν 2005/2006 και στη συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε στην Ράγιο Βαγιεκάνο από το 2010 έως και το 2013.
Τέλος ο πιο... πρόσφατος είναι ο Μπρούνο Ζουκουλίνι, που αγωνίστηκε ένα εξάμηνο στην ΑΕΚ το 2016 και στη συνέχεια μετακόμισε στην ισπανική ομάδα για μια σεζόν ως δανεικός από την Μάντσεστερ Σίτι.
#DATORAYO ⚡🟡🇬🇷 Solo 4 JUGADORES vistieron la camiseta del RAYO y del AEK DE ATENAS— Datos Rayo Vallecano ⚡🇪🇺 (@DatosRayo1924) April 8, 2026
🧤Sebastián SAJA: RAYO 2003-04 y AEK ATENAS de 2008-11
⚽ JOSÉ CARLOS Fdez: AEK ATENAS 2011-12 y RAYO 2012-14
🇲🇪 Andrija DELIBASIC: AEK 2005-06 y RAYO 2010-13
🇦🇷ZUCULINI: Rayo y AEK 2016 pic.twitter.com/YGdSnIQZ6S