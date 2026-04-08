Όταν ο Πελέ ζήτησε φανέλα από τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό, η Ρουμανία αντιμετώπισε τη Βραζιλία του Πελέ σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, όπου οι «σελεσάο» επικράτησαν με 3-2.
Παρά την ήττα, ο Λουτσέσκου, αρχηγός τότε της Ρουμανίας, είχε ξεχωρίσει με την απόδοσή του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκτυλίχθηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο: ο ίδιος ο Πελέ πλησίασε τον Ρουμάνο και του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες, σε μια κίνηση σεβασμού και αναγνώρισης.
Χρόνια αργότερα, ο Λουτσέσκου, ως προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, έζησε μια παρόμοια στιγμή. Μετά από αγώνα απέναντι στη Μπαρτσελόνα, πλησίασε τον Λιονέλ Μέσι και του ζήτησε τη φανέλα του, λέγοντάς του πως ήδη έχει εκείνη του Πελέ και θα ήθελε να προσθέσει και τη δική του στη συλλογή του.
Ένα περιστατικό που αποτυπώνει τον σεβασμό που απολάμβανε ο Λουτσέσκου στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά και τη διαχρονική σύνδεσή του με τους μεγαλύτερους θρύλους του αθλήματος.
What Lucescu told Messi at the Camp Nou after Barcelona - Dynamo Kyiv: "Leo, I have Pele's shirt at home. Next to it I want to put yours!" Lucescu revealed it tonight to the Romanian media. pic.twitter.com/vmHPQ3iEXF— Emanuel Roşu (@Emishor) November 12, 2020