Η αποκάλυψη του Σιμεόνε για τον Μιρτσέα: «Υπέροχες αναμνήσεις, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους»

«Με πήγαινε για φαγητό στο σπίτι του, με προστάτευε επειδή ήμουν απλώς παιδί», αποκάλυψε ο Ντιέγκο Σιμεόνε για τον «πατέρα» Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Ισπανός προπονητής δεν ξέχασε να αναφερθεί στις δηλώσεις του στον πατέρα Μιρτσέα Λουτσέσκου, έναν άνθρωπο που τον... φρόντισε όταν ήταν 20 χρονών, σαν δικό του παιδί.

«Έχω μια εξαιρετική ανάμνηση μαζί του, θέλω να στείλω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια. Ήταν τη δεκαετία του '90-'91, όταν άρχισα να κάνω τα πρώτα μου βήματα, σε ηλικία 20 ετών. Με πήγαινε για φαγητό στο σπίτι του, με προστάτευε επειδή ήμουν απλώς παιδί. Έχω πραγματικά μια υπέροχη ανάμνηση από αυτόν τον άνθρωπο και, προφανώς, από τον προπονητή, με αριθμούς που μιλούν από μόνοι τους. Ένας ταπεινός άνθρωπος με μεγάλη ψυχή », δήλωσε ο Σιμεόνε, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον χαμό του πολύπειρου προπονητή.

Μία ακόμα απόδειξη πως ο χαμός του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει προκαλέσει θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τους Σιμεόνε, Πίρλο αλλά και ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, να στέλνουν τα συλλυπητήριά τους.

