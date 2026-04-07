Καραπαπάς για ελίτ διαιτητές: «Δεν θα παίξει ο Ολυμπιακός τα υπόλοιπα ματς με αυτούς τους όρους»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς με αναρτήσεις του στα social media εξέφρασε την οργή των Πειραιωτών για τις διαρροές των ορισμών των διαιτητών της 2ης αγωνιστικής των play offs!

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, προχώρησε σε αναρτήσεις στα μέσα μαζικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οργή του για τις διαρροές που κυκλοφορούν σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών για την 2η αγωνιστική των play offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, οι διαρροές αναφέρουν ότι η ΚΕΔ πρόκειται να ορίσει έναν Σλοβάκο και έναν Σλοβένο ρέφερι για να σφυρίξουν τα δύο ντέρμπι σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο, οι οποίο δεν είναι στην κατηγορία των ελίτ.

Αναφέρθηκε και στον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, καλώντας τον να παραιτηθεί μαζί με όλη την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, αν ισχύουν τα σενάρια αυτά, ενώ τόνισε ότι υπό αυτές τις προυποθέσεις δεν θα παίξει τα τελευταία ματς της σεζόν.

«Αν διανοηθεί να τους ορίσει ο Λανουά ή εάν τους έχει έτοιμους για ορισμό καλύτερα να παραιτηθεί σήμερα μαζί με όλη την ΚΕΔ, την ΕΠΟ και όποιον άλλον έχει σχέση με αυτήν την σκόπιμη παγίδευση. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν. Ας το ξέρουν αυτό οι πάντες...».