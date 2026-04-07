Πενθεί το ποδόσφαιρο: Το αντίο των ομάδων που «υπηρέτησε» ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου (pics)

Σε πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο άκουσμα του θανάτου του σπουδαίου Μιρτσέα, με τις ομάδες που υπηρέτησε πιστά να τον αποχαιρετούν.

Ένας σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος προπονητής δεν βρίσκεται πια κοντά μας, με τον 80χρονο Μιρτσέα να αφήνει σήμερα (7/4) την τελευταία του πνοή, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Με πέρασμα από ομάδες όπως η Γαλατασαράι, η Σαχτάρ, η Ντιναμό Κιέβου κλπ και με αμέτρητους τίτλους, άφησε το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος χάρισε στη χώρα μας ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με την κατάκτηση του UEFA Σούπερ Καπ και υπηρέτησε την ομάδα μας ως προπονητής κατά την 15η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Μίρτσεα Λουτσέσκου, στους αγαπημένους του και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Δεν θα σε ξεχάσουμε, Λουτσέσκου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γαλατασαράι, ενώ η Σαχτάρ Ντόνετσκ τον αποχαιρέτησε αναφέροντας:

«Συγχωρέστε μας, Μίστερ…

Στις 7 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός προπονητής ποδοσφαίρου, Μίρτσα Λουτσέσκου. Ήταν 80 ετών...

Ο Μίρτσα Λουτσέσκου ηγήθηκε της «Σαχτάρ» την περίοδο 2004–2016. Υπό την καθοδήγησή του, οι «μεταλλωρύχοι» έδωσαν 573 αγώνες. Μαζί με την ομάδα του Ντονέτσκ, ο Ρουμάνος τεχνικός κατέκτησε 22 τρόπαια: 8 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 6 Κύπελλα Ουκρανίας και 7 Σούπερ Καπ Ουκρανίας, καθώς και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου – το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (2009). Ο Μίρτσα Λουτσέσκου κατέχει το ρεκόρ σε αριθμό σεζόν, αγώνων και κατακτημένων τίτλων και είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της «Σαχτάρ».

Η ποδοσφαιρική ομάδα «Σαχτάρ» εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μίρτσα Λουτσέσκου – στη σύζυγό του Νέλι, στον γιο του Ράζβαν, στα εγγόνια του Μέριλ και Ματέι, στους οικείους και φίλους του, καθώς και σε όλους όσοι γνώριζαν και εκτιμούσαν τον Μίστερ. Αυτές τις ημέρες, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του και με τα εκατομμύρια των φιλάθλων στη Ρουμανία και σε όλο τον κόσμο.

Σας ευχαριστούμε για όλα, Μίστερ. Το όνομά σας θα είναι για πάντα χαραγμένο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αναπαυθείτε εν ειρήνη, Μεγάλε Προπονητή».