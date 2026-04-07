Ρουμανικά ΜΜΕ: «Συνάντηση του Ραζβάν Λουτσέσκου με την ιατρική ομάδα - Στο τραπέζι επέμβαση υψηλού ρίσκου για Μιρτσέα»

Κομβικές ώρες για την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ιατρική ομάδα να αξιολογεί τακτικά την πορεία της υγείας του, ρίχνοντας στο τραπέζι ακόμη και επέμβαση υψηλού ρίσκου.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, με τον εξειδικευμένο καρδιολόγο, Μάριους Αντρονάκε, να ταξιδεύει από την Γαλλία και να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, όντας σε συνεχή επικοινωνία με την υπόλοιπη ιατρική ομάδα.

Ανάμεσα στα επόμενα βήματα βρίσκεται το σύστημα ECMO, μιας ιδιαίτερα σύνθετης ιατρικής υποστήριξης που μπορεί προσωρινά να αναλάβει τις λειτουργίες της καρδιάς και των πνευμόνων, χαρίζοντας πολύτιμο χρόνο στον οργανισμό να ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση, με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να υποβάλλεται σε μια σειρά από εξετάσεις, προκειμένου να αποτυπωθεί με σαφήνεια η συνολική εικόνα της υγείας του.

Από την πλευρά του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους γιατρούς, λαμβάνοντας αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα και τις επόμενες κινήσεις που σχεδιάζονται.