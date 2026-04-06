Ξεπέρασε την τελειότητα η πρεμιέρα των πλέι οφ για την ΑΕΚ όμως μένουν πέντε βήματα ακόμη…

Η ΑΕΚ έκανε στη σειρά των μεγάλων και κρίσιμων ματς που θα τελειώσουν τον Μάιο, ελπίζουμε αργά, το ξεκίνημα που ονειρευόταν. Δεν άγγιξε την τελειότητα η πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ. Την ξεπέρασε... Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Με νίκη μέσα στο Καραϊσκάκη μετά από 5 σερί ήττες που οι περισσότερες ήταν μαρτυρικές και με απώλεια δύο βαθμών για τον ΠΑΟΚ που πολλοί έκαναν το λάθος να τον θεωρούν τον τυχερό της κλήρωσης. Όλα τα έκανε καλύτερα το γκολ του Γιαζίτσι που μέτρησε, πανηγυρίστηκε και… ακυρώθηκε ώστε να γυρίσει πίσω η πίκρα στο ίδιο ακριβώς λεπτό που ο Μάκελι γέμισε οργή έναν ολόκληρο λαό και μια ομάδα που δεν μπόρεσε να πάρει αυτό που δικαιούταν. Με σωστή διαιτητική απόφαση αυτή την φορά βέβαα. Ήταν κερασάκι στην τούρτα αλλά την έκανε τόσο γλυκιά…

Η ΑΕΚ έκανε την πιο ξεκάθαρη δήλωση της από την αρχή της σεζόν. Εκεί που περίμεναν πως θα επιστρέψει στην τρίτη θεση, εδραιώθηκε στην κορυφή με πέντε βαθμούς διαφορά, πέντε… ντέρμπι πριν το τέλος της σεζόν. Με μια νίκη εύκολη αφού διαχειρίστηκε άριστα το ότι σκόραρε στο πρώτο λάθος του Ολυμπιακού και ξέροντας πολύ καλά τα σημεία στα οποία είναι ανίκανος ο αντίπαλος έκανε αυτό που έπρεπε για να του κάνει την ζωή ακόμη δυσκολότερη.

Αν αφήνει δυο προβληματισμούς το ματς για την ΑΕΚ, είναι πως όπως και στη Φιλαδέλφεια έτσι και στο Καραϊσκάκη, δέχτηκε φάση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από κάποιες πολύ μικρές αδράνειες ή λάθος αποφάσεις σε σημεία που έμοιαζαν εκείνη την ώρα ανούσια. Ο Ζίνι για παράδειγμα δεν εμπόδισε τον παίκτη του Ολυμπιακού που ξεκίνησε την τελευταία φάση του αγώνα και ο Γκατσίνοβιτς δεν ακολούθησε τον Γιαζίτσι όταν ο Τούρκος όρμησε προς την μπάλα μετά την απομάκρυνση του Ρέλβας. Και οι δύο είχαν μπει αλλαγή οπότε δεν υπήρχε και η δικαιολογία της κούρασης που θα υπήρχε για τον Πενράις που έκανε… αλλαγή τον Μαρτίνς και τον Ποντένσε, μαζί με τον Ρότα, και ήταν 97 λεπτά στην τσίτα. Όταν το σκορ είναι 1-0 σε αυτά τα ματς ΟΛΟΙ πρέπει να είναι... Πενράις στις λεπτομέρειες. Να πάρουν παράδειγμα. Και λεπτομέρειες δεν είναι τα γκολ και οι ασίστ μόνο.

Ο δεύτερος προβληματισμός είναι πως στο τέλος η ΑΕΚ δεν μπόρεσε με τον Ολυμπιακό να παίζει τελείως χύμα και με τον Τζολάκη λίμπερο να κυνηγήσει πιο έντονα χωρίς να χρειάζεται να ρισκάρει ένα δεύτερο γκολ που θα της εξασφάλιζε πλεονέκτημα σε ισοβαθμία με μια ισοπαλία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όμως αυτά είναι στην αναζήτησή του ιδανικού. Χθες η ΑΕΚ έπαιξε παλικαρίσια, έξυπνα, σαν έτοιμη από καιρό και νίκησε σαν πρωταθλήτρια Ελλάδος. Όμως μένουν ακόμη πέντε βήματα. Η μπάλα χαμηλά όπως είπε στις πολύ ωραίες δηλώσεις του ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και ο Νίκολιτς και όσοι παίκτες έκαναν δηλώσεις.

Τέλειο και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ και οι δυο νέοι χαμένοι βαθμοί, πολύ καλή η διαφορά των πέντε πόντων κι από τους δύο που κακά τα ψέμματα κανείς δεν περίμενε δύο μόλις αγωνιστικές μετά το Περιστέρι όμως η ταπεινότητα και η σκληράδα έφερε την ΑΕΚ ως εδώ. Έχει ακόμη δρόμο. Που πρώτα όμως περνάει από την Μαδρίτη και τον ΝΑΟ. Ένα ένα. Πρώτα εκεί. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχουμε…