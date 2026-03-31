Παυλίδης: «Μάς έλειψε η τελική προσπάθεια με Παραγουάη και Ουγγαρία»

Ο διεθνής επιθετικός είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα με τη λήξη του Ουγγαρία - Ελλάδα 0-0 στην «Puskas Arena».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη στην κάμερα της NOVA:

Στην αρχή των δηλώσεων, είπε: «Νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα από ό,τι έχουμε δείξει στα τελευταία παιχνίδια. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε 100%. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα και στα δύο παιχνίδια. Σήμερα νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πιο απειλητικοί. Στο δεύτερο, αν εξαιρέσει κάποιος τη δική μου φάση με το δοκάρι, δεν είχαμε κάποια σπουδαία φάση αλλά ούτε και αυτοί δημιούργησαν. Νομίζω ότι το παιχνίδι πήγε πιο πολύ στις μονομαχίες, στα φάουλ, στις στημένες φάσεις. Νομίζω ότι ήτανε δύο πολύ καλά φιλικά που δείχνουν ότι πρέπει να βελτιώσουμε πολύ πολλά πράγματα για να βρεθούμε ψηλά».

Πρόσθεσε: «Δυστυχώς ο χρόνος είναι ο ίδιος για όλες τις ομάδες, δεν είναι δικαιολογία. Ο κάθε παίκτης παίζει αλλιώς στις ομάδες του, έχουμε να βρεθούμε με τα παιδιά τέσσερις μήνες. Εντάξει είναι δύσκολο θα πρέπει να βρεθούμε γρήγορα και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα μας γιατί στο group A, δεν μπορείς να κάνεις λάθη ειδικά όταν έχεις τρεις πολύ δυνατές ομάδες που τα τελευταία χρόνια πηγαίνουνε στις τελικές φάσεις».

Ακόμη είπε για τις επιλογές στην τελική προσπάθεια: «Θα βρεθεί παιχνίδι με παιχνίδι. Άλλες φορές θα κάνεις την τέλεια πάσα, θα κάνει κάποιος το τέλειο τελείωμα. Σε αυτά τα φιλικά δεν ήρθε αυτό. Είχαμε τις φάσεις αλλά δεν είχαμε την τελική προσπάθεια και σε αυτά τα “κλειστά” παιχνίδια πρέπει να τις αξιοποιήσεις αυτές τις φάσεις για να σκοράρεις».

Πρόσθεσε για την ατμόσφαιρα: «Πραγματικό respect για τους οπαδούς της Ουγγαρίας που γέμισαν ένα γήπεδο παρά τον αποκλεισμό. Θα πρέπει να γίνει παράδειγμα και για εμάς και ο κόσμος να μας στηρίξει κι άλλο».

Κλείνοντας, συμπλήρωσε: «Το 2028 είναι πάρα πολύ μακρινό δεν θέλω να μιλήσω για δύο χρόνια μετά. Κοιτάω παιχνίδι με παιχνίδι, βδομάδα με βδομάδα μήνα με μήνα και δεν μπορείς να σκέφτεσαι τόσο μακρινά».