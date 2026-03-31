Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο – Kανένα εναλλακτικό πλάνο»

Παρά την πολεμική ένταση που επικρατεί εδώ και πάνω από έναν μήνα ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η παρουσία της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο Τζάνι Ινφαντίνο ήταν κατηγορηματικός: η χώρα θα δώσει κανονικά το «παρών» στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση, επηρεάζοντας και τον χώρο του αθλητισμού. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούσαν τους φιλάθλους ήταν το αν το Ιράν θα ταξιδέψει τελικά στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, όπου αγωνίζεται και ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση και βρίσκεται σε όμιλο με Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν πρέπει η αποστολή του Ιράν να εισέλθει στις ΗΠΑ «για την ασφάλειά της», ο πρόεδρος της FIFA έδωσε ξεκάθαρη απάντηση.

«Η επιθυμία μας είναι σαφής: το Ιράν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Plan B, ούτε Plan C ή D. Υπάρχει μόνο το Plan A, που είναι η συμμετοχή τους. Η εθνική ομάδα του Ιράν εκπροσωπεί τον λαό της χώρας, τόσο όσους ζουν εκεί όσο και τη διασπορά», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και σύνθετη συγκυρία, και παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή και διαύγεια. Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, ώστε τα παιχνίδια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθούν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες».