«Ο Ερυθρός Αστέρας εξετάζει τον Πιερό για το καλοκαίρι»

Σερβικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Φραντζί Πιερό ενδιαφέρει τον Ερυθρό Αστέρα.

Την περίπτωση απόκτησης του Φραντζί Πιερό έχει ψηλά στη λίστα του ο Ερυθρός Αστέρας ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο φορ από την Αϊτή ανήκει στην ΑΕΚ, αλλά από τον Ιανουάριο αγωνίζεται δανεικός στην τουρκική Ρίζεσπορ. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του στην Ένωση, έχοντας στην επίθεση τους Λούκα Γιόβιτς, Μπαρνάμπας Βάργκα και Ζίνι.

Σύμφωνα με τη σέρβικη ιστοσελίδα sportskacentrala.com, ο Ερυθρός Αστέρας παρακολουθεί καιρό τον Πιερό, καθώς δεν ξεχνάνε στο Βελιγράδι πως με δύο δικά του γκολ η Μακάμπι Τελ Αβίβ το καλοκαίρι του 2022 τους είχε αποκλείσει από τα προκριματικά του Champions League. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι ατζέντες του παίκτη αποκάλυψαν το ενδιαφέρον των Σέρβων για τον Πιερό, μιας και γνωρίζουν πως δύσκολα θα επιστρέψει στην ΑΕΚ.

Ο Πιερό στην Ένωση σημείωσε 10 γκολ σε 55 αγώνες, ενώ το καλοκαίρι θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με την Αϊτή.

