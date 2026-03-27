«Μάχη» για Άντερσον στο Μάντσεστερ

Η Μάντσεστερ Σίτι πιέζει για την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά τις επαφές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Γιουνάιτεντ έχει κάνει τη βασική «προεργασία» για τη μεταγραφή, δείχνοντας ξεκάθαρο ενδιαφέρον εδώ και καιρό, όμως η Σίτι μπήκε και εκείνη στην υπόθεση το τελευταίο διάστημα.

Το οικονομικό δεν αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υπόθεση. Το βασικό ζήτημα είναι να πειστεί ο ίδιος ο παίκτης να επιλέξει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ να κινούνται δυναμικά και τις επόμενες εξελίξεις να αναμένονται με αγωνία στα δύο στρατόπεδα.