Ο ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα και η κατάρρευση των αφηγημάτων

Όλοι εμείς οι 50άρηδες (και βάλε για να λέμε την αλήθεια), έχουμε μεγαλώσει με μερικά ισχυρά κλισέ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά, που για πολλά χρόνια δεν επιδεχόταν αμφισβήτησης, είναι το περίφημο: «Τα πρωταθλήματα τα δίνει η επαρχία»!

Πρόκειται ασφαλώς για ένα κλισέ που βρήκε εφαρμογή για πολλά χρόνια, όταν εκτός διεκδίκηση του τίτλου ήταν όλες οι ομάδες εκτός Αθηνας, αλλά και την εποχή που δεν είχαν επινοηθεί τα play off! Τότε που και η Θεσσαλονίκη αντιμετωπιζόταν ως επαρχία. Πάντως αν το κλισέ αυτό έβρισκε εφαρμογή στο σήμερα, ο ΠΑΟΚ καλύτερα να μην κατέβει στα play off, γιατί με τους βαθμούς που άφησε σε ματς που θεωρητικά ήταν «του χεριού του», κλάφ΄τα Χαράλαμπε!

Με 12 χαμένους βαθμούς σε αγώνες με ομάδες από την 5η θέση και κάτω, ο Δικέφαλος θα έπρεπε να είναι ήδη εκτός νυμφώνος πρωταθλήματος, αλλά για μια στιγμή… Πως με τόσο τραγική συγκομιδή εκτός ντέρμπι είναι μόλις μια νίκη μακριά από την πρώτη θέση; Και πως γίνεται να αποδειχθεί καθοριστική η «επαρχία» όταν το πρωτάθλημα θα κριθεί ουσιαστικά στα ντέρμπι, εκεί που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει κάνει μέχρι στιγμής παρέλαση;

Είναι πολύ ιδιαίτερο το φετινό πρωτάθλημα και χωρίς περιστροφές μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο και πιο δίκαιο της ιστορίας απ όλες τις πλευρές. Πρώτη στην κανονική διάρκεια τερμάτισε η ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα και -παρά το αφήγημα- τις καλύτερες διαιτησίες. Κανείς δεν κυνήγησε την ΑΕΚ που έχτισε ένα προληπτικό αφήγημα αποτυχίας, αλλά μόλις αντιλήφθηκε ότι έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει, άρχισε να μαζεύεται. Και πρωταγωνιστεί τόσο λόγω της σπουδαίας δουλειάς του Νίκολιτς, όσο και από τις αποτυχίες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ να καθαρίσουν τα θεωρητικά «μικρά παιχνίδια».

Τώρα όμως όλα ξεκινούν από την αρχή και δεν θα πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα με τις πιο «διεκπεραιωτικές» εμφανίσεις. Τώρα θα μετρήσουν το μέταλλο, η προσωπικότητα, το ποδοσφαιρικό σχέδιο, η ανθεκτικότητα και η διαχείριση. Όλα όσα χαρακτηρίζουν δηλαδή τη δουλειά που έχει δείξει με συνέπεια ο Ραζβάν Λουτσέσκου!

Φυσικά και είμαι αισιόδοξος πως θα δούμε τον κανονικό ΠΑΟΚ, που η αλήθεια είναι πως έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο 1,5 μήνα. Φυσικά με τους τραυματισμούς δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πότε θα παίξεις πλήρης, αλλά θέλω να πιστεύω πως τόση μαζεμένη κακοδαιμονία κάπου θα σταματήσει. Φυσικά και πιστεύω πως ο πλήρης ΠΑΟΚ (που εμφανίστηκε τελευταία φορά εκεί κάπου τον Νοέμβριο) είναι η καλύτερη ομάδα. Ο τόσο ελλιπής ΠΑΟΚ μπορεί να το παλέψει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει.

Ευελπιστώ πώς Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Κένι, Γιακουμάκης (ΝΑΙ! Χωρίς όλους αυτούς ο ΠΑΟΚ έμεινε ΜΟΛΙΣ 3 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση) θα έχουν αποθεραπευτεί και δεν θα ξαναλείψουν όλοι μαζί. Για το Θεό δηλαδή!

Μια άλλη προτροπή προς όλους είναι να αφήσουμε τον κόσμο να ευχαριστηθεί την ιστορία που εκτυλίσσεται μπροστά του, χωρίς καχυποψίες και τοξικότητες. Μας διαψεύδει το ίδιο το προϊόν, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να σκαρφαλώνει πολύ κοντά στην καλύτερη 10άδα ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και να είναι όλα ανοιχτά 6 αγωνιστικές πριν το τέλος του. Και όλα θα κριθούν με όσα (κυρίως) ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης, έδωσαν μεγάλους αγώνες για να φέρουν: ξένους διαιτητές, VAR, ημιαυτόματο οφσάιντ, ισονομία, διαφάνεια, δικαιοσύνη.

Ας μην αφήσουμε την –δικαιολογημένη- καχυποψία της γενιάς μου να διαλύσει ακόμη μια νέα γενιά νέων φιλάθλων, παιδιών που βλέπουν τον Κωνσταντέλια, τον Γιόβιτς, τον Ελ Κααμπί και τον Τεττέη με αγνά μάτια και αρχίζουν να ξαναγαπούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά το ελληνικό πρωτάθλημα!