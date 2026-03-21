Λημνιός: «Αυτό μου είπε ο Μπάλντοκ εκείνη την ημέρα – Ο λόγος που γύρισα στην Ολλανδία»

Ο Δημήτρης Λημνιός σε συνέντευξή του στην Ολλανδία, θυμήθηκε τις δραματικές στιγμές που έζησε τις ημέρες του θανάτου του συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα της Τβέντε, ως δανεικός από την Κολωνία, τη σεζόν 2021-22. Σήμερα, ο 27χρονος θα βρεθεί κόντρα στην ομάδα του Ένσχεντε, αυτή τη φορά ως αντίπαλος, με τα χρώματα της Φορτούνα Σίταρντ.

Με αφορμή το σημερινό παιχνίδι της Eredivisie, ο διεθνής άσος, που αγωνίζεται στην ολλανδική ομάδα με δανεισμό από τον Παναθηναϊκό, μίλησε στην "De Limburger" και μεταξύ άλλων, σχολίασε τις δραματικές στιγμές του Οκτωβρίου του 2024, όταν ο τότε συμπαίκτης του στο «τριφύλι», Τζορτζ Μπάλντοκ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Έλαβα ένα τηλεφώνημα το βράδυ και απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Παίζαμε μαζί στη δεξιά πλευρά και είχαμε πολύ καλή σχέση. Εκείνη την περίοδο με ρωτούσε κάθε μέρα πώς είναι ο νεογέννητος γιος μου.

Εκείνη την ημέρα, το πρωί στα αποδυτήρια, μου είπε: “Ντίμι, θα τα πούμε αύριο”. Ναι, ακόμα μου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά όταν σκέφτομαι τη νεαρή οικογένειά του. Είναι απλό: πρέπει να νιώθεις ευλογημένος όταν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί. Να σηκωθείς ξανά. Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Παναθηναϊκός και η Ελλάδα παίζουν έχοντάς τον στη σκέψη τους».

Ενώ σχολίασε και τον λόγο που τον οδήγησε να αγωνιστεί ξανά στην Ολλανδία:

«Θέλω να αποδείξω την αξία μου, γιατί θέλω να επιστρέψω στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει».