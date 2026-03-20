Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε δύο φορές, όμως η Μπόρνμουθ είχε τις απαντήσεις και πήρε 2-2 στο Vitality.

Δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκες στην Premier League η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, αν και βρέθηκε δύο φορές σε θέση οδηγού. Και αυτό γιατί η Μπόρνμουθ ισοφάρισε ισάριθμες και πήρε τον βαθμό στην έδρα της έπειτα από ένα… τρελό δεύτερο μέρος (2-2).

Το παιχνίδι είχε ρυθμό σε όλη τη διάρκειά του, όμως γκολ μόνο στο δεύτερο. Στο 59’ ο Ματέους Κούνια έκανε την ντρίμπλα στον Χιμένεθ ο οποίος τον τράβηξε μέσα στην περιοχή και δύο λεπτά αργότερα ο Μπρούνο Φερνάντες ευστόχησε από τα 11 βήματα. Δυστυχώς για τους φιλοξενούμενους το 0-1 έμεινε για μόλις 6 λεπτά, καθώς ο Κρίστι με πλασέ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Λάμενς (1-1).

Στο 71’ μετά το κόρνερ του Φερνάντες ο Σένεσι βρήκε την μπάλα και εκείνη βρήκε στον Χιλ και πήγε στα δίχτυα για να γίνει το 1-2 με αυτογκόλ, αλλά το φινάλε ήταν για την Μπόρνμουθ. Στο 76’ ο Σκοτ προειδοποίησε με τρομερό σουτ στο δοκάρι και στο 78’ ο Εβανίλσον ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και πήρε πέναλτι και κόκκινη από τον Μαγκουάιρ. Στο 81’ ο Κρουπί ήταν ψύχραιμος από τη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.