Ρότα: «Κάναμε ένα κακό πρώτο μέρος, να βελτιωθούμε και να παίζουμε αυτό που θέλει ο προπονητής»

Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε για την ήττα από την Τσέλιε αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference.

Ο διεθνής μπακ στάθηκε στο πολύ κακό πρώτο μέρος και στην συγκέντρωση και τη βελτίωση που θα πρέπει να δείξει η ΑΕΚ.

Oλα όσα είπε στην Cosmote Tv:

«Η γεύση που μου μένει είναι θετική γατί περάσαμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όμως. Το πρώτο μέρος ήταν κακό για εμάς. Στο δεύτερο μπήκαμε καλύτερα, είχαμε φάσεις, θα μπορούσε να έρθει προς την πλευρά μας το παιχνίδι αν είχε μπει η ευκαιρία του Κουτέσα. Δεχτήκαμε δύο γκολ, από κόντρα το πρώτο και το δεύτερο ένας θεός ξέρει πως, η εικόνα μας όμως δεν ήταν καλή και πρέπει να κοιτάξουμε να τη βελτιώσουμε».

Για τη συνέχεια: «Η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ήρεμοι και να παίζουμε αυτό που θέλει ο προπονητής, είναι σημαντικό πλέον να υπάρχει ισορροπία».