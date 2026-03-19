Στα προημιτελικά Μάιντς και Φιορεντίνα

Η Μάιντς επικράτησε 2-0 της Σίγκμα Όλομουτς και πέρασε στους «8» του Conference League, όπως και η Φιορεντίνα μετά τη νέα νίκη κόντρα στην Ράκοβ (1-2).

Η Μάιντς είχε πάρει 0-0 στην Τσεχία και στην έδρα της επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, με τους φιλοξενούμενοθυς να αντέχουν για ένα ημίχρονο. Στο 46’ μετά τη σέντρα από δεξιά του Νέμπελ ο Πος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και στο 77’ ο Μπάραθ άφησε την Σίγκμα με δέκα παίκτες. Στο 78’ ο Νέμπελ είχε δοκάρι με εκτέλεση φάουλ και στο 82’ ο Σιμπ αξιοποίησε την ασίστ του Ντα Κόστα από δεξιά και έγραψε το 2-0.

Προβάδισμα είχε η Φιορεντίνα με το 2-1 της Ιταλίας στο πρώτο ματς και αν και τα βρήκε σκούρα, έκανε τη δουλειά κόντρα στην Ράκοβ, που είχε βασικό τον Σβάρνα. Στο 46’ οι Πολωνοί έφτιαξαν σκορ παράτασης με συρτό σουτ του Στρούσκι μέσα από την περιοχή, όμως στο 68’ ο Εντούρ έφερε το ματς στα ίσα για τους Viola, οι τελευταίοι πήραν τη νίκη στο 97’ όταν όλη η Ράκοβ είχε ανέβει και ο Πόνγκρατσιτς πλάσαρ σωστά στην κενή εστία από μακρινή απόσταση.

Η Μάιντς θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Στρασμπούρ-Ριέκα και η Φιορεντίνα με μία εκ των ΑΕΚ Λάρνακας - Κρίσταλ Πάλας.