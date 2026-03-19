Στο «Λα Καρτούχα» για το Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός ο Αλαφούζος

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, βρίσκεται στο γήπεδο που θα λάβει χώρα η κρίσιμη ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Το «Τριφύλλι» διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να βρίσκεται δίπλα στον σύλλογο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ταξίδεψε στην Σεβίλλη και βρίσκεται στο «Λα Καρτούχα», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του σε αυτό το τεράστιο παιχνίδι.

Πριν την έναρξη του αγώνα μάλιστα περπάτησε στον αγωνιστικό χώρο και είχε τετ-α-τετ με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ τον συνόδευσαν οι Λεωνίδας Μπουτσικάρης, Τάκης Φύσσας και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.