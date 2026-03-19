ΠΑΟΚ: Μέρος της προπόνησης ο Γιακουμάκης με το μυαλό στο Βόλο

Μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος ανεβάζει... στροφές ενόψει της συνέχειας - Παραμένουν στα «πιτς» οι Κένι-Ζίβκοβιτς.

Με πρωϊνή προπόνηση στην «χειμωνιάτικη» Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας στο Πανθεσσαλικό (22/3).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (19.03) περιελάμβανε δουλειά αρχικά στη φυσική κατάσταση μέσα από ασκήσεις, ακολούθησε τακτικό κομμάτι για τους αυτοματισμούς και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (20.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.