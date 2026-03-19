Ζητήστε μια συγγνώμη στην οικογένεια του Κλεομένη

Δεν είναι θέμα δικαίωσης ή αστοχίας, δεν είναι θέμα ήθους ή ανηθικότητας, ούτε θέμα αξιοπρέπειας ή μη, πρόκειται για ζήτημα μείωσης νεκρού και καθημερινής «δολοφονίας» της οικογένειάς του.

Προφυλακίστηκε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη. Ο θύτης οπαδός του Άρη, το θύμα οπαδός του ΠΑΟΚ. Ομολόγησε την πράξη του. Το υπόβαθρο του στυγερού εγκλήματος, οπαδικό. Κάπου εκεί, μια βδομάδα μετά το τραγικό συμβάν, έρχεται η απαίτηση της ίδιας της κοινωνίας.

Συγγνώμη. Να βγει από το στόμα όσων δημιούργησαν σύγχυση όλες αυτές τις μέρες. Τη στιγμή που η τραγική οικογένεια ανέβαινε και ανεβαίνει το Γολγοθά της, βιώνοντας καθημερινή «σταύρωση». Μέσα στο βαρύτερο πένθος που μπορεί να γνωρίσει η ανθρώπινη φύση, έπρεπε καθημερινά να «δολοφονούνται» κι εκείνοι.

«Σενάρια», «πληροφορίες», «φήμες», έδιναν κι έπαιρναν. Όλα στο κενό, άκυρα. Επειδή δεν ήθελαν ή δεν έπρεπε για κάποιον ανεξήγητο λόγο, να ειπωθεί η αλήθεια για έναν φόνο 20χρονου παιδιού: Ήταν έγκλημα με οπαδικό υπόβαθρο, ένας Αρειανός σκότωσε έναν ΠΑΟΚτσή.

Σφίγγεται το στομάχι και μόνο στις θλιβερές μνήμες του τι χρειάστηκε να τραβήξει αυτή η μάνα κι αυτός ο πατέρας, πέρα απ’ τον υπέρτατο πόνο του να στερήσουν τη ζωή απ’ το 20χρονο σπλάχνο τους και να τους αναγκάσουν να συνεχίσουν με αυτό το πένθος.

Τελικά δεν ήταν για κανέναν φούρνο. Ούτε επειδή ήταν… τιμωρός παιδεραστών. Ούτε ήταν δικό του το μαχαίρι. Κραυγές απόγνωσης γονιών δεν σταμάτησαν τα σενάρια. Λες και ήθελαν να «μαχαιρώσουν» κι αυτοί, όχι το σώμα αλλά τη μνήμη του 20χρονου. Πισώπλατα. Ενώ έπαιζε σε λούπα το βίντεο που σωριάζεται.

Ζητήστε συγγνώμη. Το απαιτεί η κοινωνία. Δεν θα πείσετε κανέναν για την μεταμέλειά σας, ή για τις αγαθές προθέσεις σας. Όμως χρειάζεται απ’ τα χείλη σας να βγει αυτή η συγγνώμη. Προς τη μάνα και τον πατέρα. Γιατί δυστυχώς εκεί που είναι τώρα ο Κλεομένης, δεν θα σας ακούσει.

Υπουργός που πάλευε να μην πει πως σχετίζεται με τα οπαδικά η δολοφονία. Υπεύθυνη της αστυνομίας που έλεγε πως δεν φαίνεται να σχετίζεται με οπαδική βία. «Πληροφορίες» στα ΜΜΕ. Αυτοί οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη. Το αν θα γίνει δεκτή ή όχι, είναι άλλο θέμα…