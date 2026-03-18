ΑΕΚ: Στο πλαίσιο της διαχείρισης το ειδικό πρόγραμμα του Βάργκα (pics)

Όπως διαβάσατε νωρίτερα ο Μπάρναμπας Βάργκα ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα στην έναρξη της σημερινής προπόνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμονή του αγώνα με την Τσέλιε.

Πιο συγκεκριμένα, βγήκε με καθυστέρηση στον αγωνιστικό χώρο της ALLWYN Arena και έκανε ειδικό πρόγραμμα με χαλαρό τρέξιμο περιμετρικά. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και το πρόγραμμα του Βάργκα στην έναρξη της προπόνησης εντάσεται το πλαίσιο της διαχείρισης. Αυτό που μένει να δούμε εν όψει της αυριανής ρεβάνς με την Τσέλιε, ειναι το εάν ο Μάρκο Νίκολιτς θα διατηρήσει το δίδυμο Γιόβιτς-Βάργκα στην γραμμή κρούσης ή το εάν θα δωσει φανέλα βασικού στον Ζίνι, που έχει πιθανότητες να ξεκινήσει.

Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός για την ρεβάνς με την Τσέλιε, υπολογίζει κανονικά σε όλους τους ποδοσφαιριστές πλην αυτών που βρίσκονται εκτός της ευρωπαϊκής λίστας (Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Μάρκο Γκρούγιτς και Χακίμ Σαχαμπό).

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Δείτε φωτορεπορτάζ από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν την ρεβάνς με την Τσέλιε: