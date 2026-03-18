Νίκολιτς: «Έχει φτάσει η ώρα η ευθύνη και η συγκέντρωση μας να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, δεν είναι… φιλικό αύριο» (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψει της τελικής ευθείας όπου κρίνονται τα πάντα - και με αφορμή κάποια λάθη που έγιναν με Βόλο και Ατρόμητο - έστειλε το δικό του μήνυμα για τα επίπεδα συγκέντρωσης που θα πρέπει να βγάλουν από εδώ και πέρα οι παίκτες του, ενώ εξήγησε πως η ρεβάνς με την Τσέλιε δεν είναι... φιλικό λόγω του 0-4 του πρώτου αγώνα.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Καλησπέρα. Αύριο έχουμε άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, δεν είναι φιλικό, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά δεν έχουμε προκριθεί, είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να παίξουμε στο μάξιμουμ δυνατοτήτων, σαν να είμαστε στο 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0 και να πιέσουμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να προκριθούμε. Ελπίζω να είναι γεμάτο το γήπεδο, είναι μήνυμα στους φιλάθλους, οι παίκτες χρειάζονται την ενέργειά τους, αυτό δίνει κίνητρο κι έμπνευση, αναμένω γεμάτες κερκίδες και να σπρώξουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν οι αποφάσεις του για την ενδεκάδα θα εξαρτηθούν από τους παίκτες που είναι στο όριο καρτών και γιατί οι παίκτες αυτοί δεν καθάρισαν στο προηγούμενο παιχνίδι: «Είναι απλή η απάντηση. Η φιλοσοφία μου έχει να κάνει με την επόμενη αναμέτρηση. Όταν κάνεις τέτοιους υπολογισμούς, τότε το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει αυστηρά. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Θέλω να κερδίσουμε το ματς. Δεν έχουμε πάρει ακόμα την πρόκριση, θέλω να την πάρουμε την πρόκριση και μετά να σκεφτούμε την Κηφισιά. Έτσι φτάσαμε ως εδώ σε Ευρώπη και Ελλάδα. Είμαστε μετριοπαθείς, δεν έχουμε το μυαλό μας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας, έχω δει κάποιες φήμες, εγώ σέβομαι το αντίπαλο και τους φιλάθλους μας και θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να κερδίσουμε».

Για το αν είχε μπροστά του το δίλημμα μεταξύ πρωταθλήματος ή παρουσίας σε ευρωπαϊκό τελικό: «Έχω δει να γίνει λόγος για τη Λειψία και πολλά. Πρέπει με επαγγελματισμό να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Έχουμε όνειρα, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα όνειρα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ονείρων, αλλά μια ευρωπαϊκή επιτυχία σημαίνει πολλά για τους φιλάθλους. Απολαμβάνουμε τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, επικεντρωνόμαστε στην Τσέλιε και μετά στο πρωτάθλημα. Το πως θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα θα κρίνει και την επόμενη σεζόν και θα έχει αντίκτυπο για πιθανή επιτυχία του χρόνου».

Για το δίδυμο Γιόβιτς με Βάργκα: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίδυμο. Κανείς δεν ήταν το καλοκαίρι. Ήρθε ο Λούκα, προσθέσαμε ποιότητα με τον Μπάρναμπας. Πολλοί εξεπλάγησαν να φέρουμε ένα τέτοιο παίκτη 31 ετών. Έχει σκοράρει 150 γκολ τα τελευταία τρία χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι συμβατοί και οι δύο, είναι καλές προσωπικότητες, έχουν καλή σχέση ως άνθρωποι και αυτό φαίνεται. Το απολαμβάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενους που έχω αυτό το δίδυμο των επιθετικών».

Για την έλλειψη υπευθυνότητας στα τελευταία παιχνίδια: «Εύστοχη ερώτηση. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μου άρεσε και μένα. Έχουμε παίξει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά υπήρξαν στιγμές με απόλυτη έλλειψη συγκέντρωσης και ευθύνης. Αν αναλύσετε τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν δώρο προς τον αντίπαλο με έλλειψη συγκέντρωσης και ίσως κακή συμπεριφορά. Ήμασταν λίγο πιο χαλαροί επίσης μπροστά στην αντίπαλη εστία. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μπορεί να είναι καθοριστικές. Επίσης η ομάδα μας είναι πολύ καλύτερη όταν κυνηγά το αποτέλεσμα παρά όταν προασπίζεται το αποτέλεσμα. Μετά σαν να χαλαρώνουμε. Η σεζόν μπαίνει σε μια αποφασιστική φάση και αυτές οι λεπτομέρειες θα είναι καθοριστικές. Έχει φτάσει η ώρα η ευθύνη και η συγκέντρωση μας να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο».

«Πρέπει να παίξουμε σαν να ξεκινάμε από το 0-0, να μπούμε και να κερδίσουμε»: Πατήστε εδώ και διαβάστε όλα όσα είπε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, που εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου.

Για το πόσο υπερήφανο τον κάνει η ομάδα και τι είναι εκείνο που του έχει δώσει τη μεγαλύτερη χαρά:«Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος, αλλά αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Προσωπικά πεινώ για περισσότερα και το βλέπω και στην ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε κι άλλο και θα έχουμε κι άλλες ωραίες βραδιές μετά την αυριανή. Να θυμηθώ την αναμέτρηση με την Άντελρεχτ τις εκτός έδρας νίκες με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ. Τα συναισθήματα μετά τη νίκη στην Τουρκία ήταν τα πιο ισχυρά».

Για το αν οι στατικές φάσεις αμυντικά είναι μόνο θέμα συγκέντρωσης και αν έχει αποφασίσει να συνεχίσει με σχηματισμό με δύο φορ: «Πριν από την αναμέτρηση εκείνη ήμασταν από τις καλύτερες ομάδες στα γκολ που δεχόμαστε από στατικές φάσεις και στα επιθετικά στημένα πρώτοι. Τώρα νομίζω μας πέρασε ο Ολυμπιακός. Η ευθύνη είναι δική μου. Δεν θα ρίξω την ευθύνη στους παίκτες. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, αλλά είχαμε και ατυχία, ειδικά στο δεύτερο τέρμα. Στο τέλος είχαμε δύο δοκάρια. Ήταν θέμα συγκέντρωσης και ενέργειας. Έχουμε κι άλλους φορ, όπως ο Ζίνι και ο Κοϊτά ή ο Γκατσίνοβιτς, πέρα από τους Γιόβιτς και Βάργκα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Αξιοποιούμε τα στοιχεία μας. Είναι και που έχουμε έναν δυνατό παίκτη στον αέρα, τον Βάργκα και τον Γιόβιτς που μπορεί να παίξει ως ψευτοδεκάρι».

Για τις αλλαγές που έκανε με τον Ατρόμητο στο αρχικό σχήμα και αν έχει προτίμηση για τον επόμενο αντίπαλο: «Με ενδιαφέρει μόνο η Τσέλιε. Μόνο αυτό. Ίσως αύριο το βράδυ να με απασχολήσει αυτό που ρωτήσατε. Όχι δεν μετανιώνω για τίποτα».

Δείτε πιο κάτω σε βίντεο την συνέντευξη Τύπου και την προπόνηση της ΑΕΚ: