Τα highlights από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μάντσεστερ Σίτι

Η Ρεάλ Μαδρίτης αν κάτι ξέρει να κάνει τα καλά αυτό είναι να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως έκανε για ακόμη μια φορά εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.