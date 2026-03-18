Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τα highlights από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μάντσεστερ Σίτι 18-03-2026 06:37 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Madrid Manchester City F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Ρεάλ Μαδρίτης αν κάτι ξέρει να κάνει τα καλά αυτό είναι να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως έκανε για ακόμη μια φορά εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. Απροσδόκητο: Πάτησε το κουμπί ο Κασσελάκης instanews.gr Έφτασε στο Νο1 μέσα σε λίγες ώρες: Η νέα σειρά - «κόλλημα» του Netflix που θα δεις σε ένα βράδυ menshouse.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr https://instanews.gr/117102/paraskinia/ap-ta-prota-poy-tha-parei-to-metro-tomi-poy-o-tsipras-theorei-oti-tha-ton-anevasei-2-monades-stis-dimoskopiseis.html instanews.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Η ιδανική συνθήκη που θα βρει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό menshouse.gr Επιτέλους πλάνο: Η ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Νίστρουπ παίζει σε άλλες ταχύτητες menshouse.gr Τα highlights από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μάντσεστερ Σίτι SHARE