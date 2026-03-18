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Τα highlights από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μάντσεστερ Σίτι

Ποδόσφαιρο
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Η Ρεάλ Μαδρίτης αν κάτι ξέρει να κάνει τα καλά αυτό είναι να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως έκανε για ακόμη μια φορά εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.
Τα highlights από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μάντσεστερ Σίτι