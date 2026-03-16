Ο Αντσελότι «έκοψε» από την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας τον Νεϊμάρ!

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε τις τελικές επιλογές για τις φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσει η Βραζιλία με Γαλλία και Κροατία, στις 27 και 31 Μαρτίου, με το όνομα του Νεϊμάρ να απουσιάζει!

Ως εκ τούτου, ο 34χρονος σταρ δεν θα μπορέσει να «τσεκαριστεί» από τον Αντσελότι πριν από την ανακοίνωση της τελικής λίστας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον Μάιο, αφού αυτά είναι τα τελευταία φιλικά που θα δώσει η Βραζιλία πριν την τελική επιλογή για το Mundial.

Ο Νεϊμάρ, προσπαθεί να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με τη Σάντος, ενώ ο Αντσελότι δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο τέταρτο Μουντιάλ του «αν επανέλθει στο 100%».

«Δεν τον κάλεσα επειδή δεν είναι στο 100%, αλλά για την τελική λίστα αυτό είναι άλλη ιστορία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, ο Ιταλός τεχνικός, δικαιολογώντας την απόφασή του να αφήσει εκτός τον Νεϊμάρ.

Η λίστα των κληθέντων παικτών:

Τερματοφύλακες: Άλισον (Λίβερπουλ), Μπέντο (Αλ-Νασρ), Εντερσον (Φενέρμπαχτσε)

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο (Φλαμένγκο), Μπρέμερ (Γιουβέντους), Ντανίλο (Φλαμένγκο), Ντάγκλας Σάντος (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), Γκαμπριέλ (Άρσεναλ), Ιμπάνες (Αλ-Αχλί), Λέο Περέιρα (Φλαμένγκο), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Ουέσλι (Ρόμα)

Μέσοι: Αντρέι Σάντος (Τσέλσι/ΑΓΓ), Κασεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/ΑΓΓ), Ντανίλο (Μποταφόγκο), Φαμπίνιο (Αλ-Ιτιχάντ/ΣΑ), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι/ΤΟΥ)

Επιθετικοί: Έντρικ (Λιόν), Γκαμπριέλ Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ), Ζοάο Πέδρο (Τσέλσι), Λουίζ Ενρίκε (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), Ματέους Κούνια (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), Ραγιάν (Μπόρνμουθ), Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης).