Ο Χάβερτς «χτύπησε» στο τέλος για την Άρσεναλ, «πληγώνοντας» την πρώην ομάδα του και έτσι οι Λονδρέζοι έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στο Λεβερκούζεν!

Η Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη κόντρα στους «κανονιέριδες», καθώς ο Χάβερτς «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του στο τέλος για το τελικό 1-1! Όλα στην ισορροπία ενόψει του επαναληπτικού την επόμενη Τρίτη (17/3, 22:00) στο Λονδίνο, με φόντο τους «8» του Champions League.

Ο Σάκα με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 4' έστειλε ψηλά άουτ τη μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Τρία λεπτά μετά ο Κοφάν έπιασε δυνατό σουτ, αλλά ο Ραγιά μπλόκαρε εύκολα. Οι Γερμανοί απείλησαν ξανά στο 15ο λεπτό με το άστοχο σουτ του Μάσα που κατέληξε άουτ.

Η Άρσεναλ... άγγιξε στο 19' το 0-1, με το δυνατό σουτ εντός περιοχής από τον Μαρτινέλι να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι της Λεβερκούζεν. Έξι λεπτά αργότερα ο Ινκαπιέ με σουτ από πλάγια θέση απείλησε την εστία των γηπεδούχων, αλλά ο Μπλάσβιχ μπλόκαρε σταθερά.

Το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερα καλό ρυθμό με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες και χωρίς επιθετικές ενέργειες από τις δύο ομάδες.

Οι Λονδρέζοι είχαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά απείλησαν σοβαρά μόνο με το δοκάρι του Μαρτινέλι. Το σουτ του Μάσα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, έφυγε άουτ για τους Γερμανούς.

Με την επανέναρξη της αναμέτρησης η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε... κεφάλι στο σκορ! Ο Τεργιέ με κεφαλιά ανάγκασε τον Ραγιά σε εντυπωσιακή απόκρουση, με την μπάλα να φεύγει κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Άντριχ με ωραία κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους μέσα σε αποθέωση!

Η Άρσεναλ δεν πατούσε καλά στο γήπεδο και στο 60' ήρθε η πρώτη της ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, με την κεφαλιά του Ινκαπιέ να είναι αρκετά άστοχη. Στη συνέχεια οι Λονδρέζοι προσπάθησαν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την απόδοση τους, έτσι ώστε να βρουν γκολ ισοφάρισης και να μπουν ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα.

Η ομάδα του Αρτέτα είχε καλή στιγμή για το 1-1, όμως η κεφαλιά του Τίμπερ δεν βρήκε δίχτυα στο 84'. Ο Μαντουέκε κέρδισε πέναλτι στο 87΄ με από αμφισβητούμενο μαρκάρισμα του Τίλμαν και ο Χάβερτς... πλήγωσε την πρώην του ομάδα για την ισοφάριση!

Μέχρι το φινάλε το σκορ δεν άλλαξε και έτσι οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στον επαναληπτικό του Λονδίνου σε μία εβδομάδα.