Με τρεις σημαντικές απουσίες η αποστολή της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Έτοιμη για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (12/03 19:45) είναι η Ρεάλ Μπέτις, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να έχει να διαχειριστεί τρεις απουσίες.

Με τις τρεις γνωστές απουσίες θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa League κόντρα στον Παναθηναϊκό η Ρεάλ Μπέτις.

Συγκεκριμένα, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σοφιάν Άμραμπατ, Ίσκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο για την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με το Τριφύλλι.

Η αποστολή της Μπέτις: Βάλες, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.

