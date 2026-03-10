Με τρεις σημαντικές απουσίες η αποστολή της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Με τις τρεις γνωστές απουσίες θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa League κόντρα στον Παναθηναϊκό η Ρεάλ Μπέτις.
Συγκεκριμένα, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σοφιάν Άμραμπατ, Ίσκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο για την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με το Τριφύλλι.
Η αποστολή της Μπέτις: Βάλες, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 10, 2026
¡Nuestra convocatoria para el #PanathinaikosRealBetis!#EuroBetis pic.twitter.com/hSCFkYOOgN