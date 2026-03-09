«Η Λίβερπουλ συμφώνησε με τον Τσάμπι Αλόνσο, στην Ελλάδα η πρώτη επαφή»!

Ισπανική "βόμβα" για τον επόμενο προπονητή της Λίβερπουλ.

Συμφωνία των Reds με τον Ισπανό άλλοτε θρύλο της ομάδας αποκαλύπτει η "OK Diario".

Ο Τσάμπι Αλόνσο απολύθηκε πρόσφατα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, ωστόσο οι "σειρήνες" για το μέλλον του είχαν ξεκινήσει νωρίτερα.

Όπως αναφέρει μάλιστα το σχετικό δημοσίευμα, η πρώτη επαφή της Λίβερπουλ με τον Αλόνσο έγινε επί ελληνικού εδάφους (!), κατά την παραμονή της Ρεάλ στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και το deal δεν θα προχωρήσει μόνο στην περίπτωση που ο Άρνε Σλοτ οδηγήσει τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του Champions League.