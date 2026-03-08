Με το εκπληκτικό γκολ του Ίβαν στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Πανσερραϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό μέσα στη Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 0-1 και βάζοντας... φωτιά στις θέσεις των ουραγών.

Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό που τον βάζει για τα καλά πλέον στη μάχη της παραμονής, αφού νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 0-1 χάρη σε ένα φοβερό γκολ του Ίβαν στο 45+2' - Στους 15 βαθμούς οι Σερραίοι, έμειναν στους 16 και κινδυνεύουν σοβαρά οι γηπεδούχοι.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρία για την ομάδα του Σαραγόσα στο πέμπτο λεπτό, με το σουτ του Δοϊρανλή από καλό σημείο να περνάει άουτ, με τη συνέχεια να ανήκει στους Τριπολιτσιώτες. Στο 21' ο Μακέντα πήρε τη κεφαλιά εντός περιοχής αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τιναλίνι, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Ιταλός είχε νέα ευκαιρία μετά το γύρισμα του Μπαρτόλο, όμως αστόχησε.

Στο 27' ήρθε η στιγμή που άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα, καθώς ο Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε απευθείας με κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα, με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες. Στο 39' ήταν η σειρά του Πανσερραϊκού να απειλήσει με τον Τσαούση, ο οποίος σούταρε χωρίς να βρει στόχο, ενώ αυτό του Βολνέι στο 44' ανάγκασε τον Χατζηεμμανουήλ σε μεγάλη επέμβαση.

Τελικά, το γκολ για τα «λιοντάρια» ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Τσαούση να σπάει την μπάλα στον Ίβαν και αυτόν με ένα φανταστικό σουτ από τα όρια της περιοχής, να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Αστέρας απείλησε με τον Καλτσά, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Τιναλίνι που χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να αποκρούσει, ενώ στο 54' ο Ίβαν έχασε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, με την κεφαλιά που έπιασε να σταματά στο δοκάρι.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο η ομάδα του Αντωνόπουλου πίεση για την ισοφάρισε, απώλεσε μία σπουδαία φάση με το γύρισμα του Εμαννουηλίδη και την αδυναμία του Οκό να βρει τη μπάλα προ κενής εστίας, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 80' είχε ακόμη μία καλή στιγμή, με την προσωπική του προσπάθεια και το διαγώνιο σουτ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Στα τελευταία λεπτά ο Αστέρας ξέμεινε από ιδέες και δυνάμεις, έχοντας και τον παίκτη λιγότερο, με αποτέλεσμα ο Πανσερραϊκός να κρατήσει το 0-1 μέχρι το φινάλε και να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό στην Αρκαδία.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ (77′ Σιμόνι), Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης (56′ Σιλά), Άλχο (56′ Αλμύρας), Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Κετού (66′ Τσιντέρα), Καλτσάς (66′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (46′ Γκελασβίλι), Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Ριέρα (69′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90+2′ Καρέλης), Ιβάν (78′ Σοφιανός)