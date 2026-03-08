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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» / Novasports Prime HD
24η αγωνιστική
Αστέρας Τρίπολης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
0 1
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Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)
  • VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
  • Μπούξμπαουμ Ράινχαρτ (Ανατολικής Αττικής)
  • Κομισοπούλου Γεωργία (Χανίων)
Τεταρτος
  • Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Κιτρινες καρτες
  • 28' Αλάγκμπε
  • 31' Πομόνης
Κοκκινες καρτες
  • 30' Γιαμπλόνσκι
Σκορερς
  • 45+2' Ίβαν
Κιτρινες καρτες
  • 15' Ντε Μάρκο
  • 28' Τιναλίνι
  • 71' Τεϊσέιρα
  • 74' Δοϊρανλής

Live: Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός

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