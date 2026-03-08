Live: Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» / Novasports Prime HD
24η αγωνιστική
24η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
0 1
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ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)
- VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
- AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
- Μπούξμπαουμ Ράινχαρτ (Ανατολικής Αττικής)
- Κομισοπούλου Γεωργία (Χανίων)
Τεταρτος
- Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Κιτρινες καρτες
- 28' Αλάγκμπε
- 31' Πομόνης
Κοκκινες καρτες
- 30' Γιαμπλόνσκι
Σκορερς
- 45+2' Ίβαν
Κιτρινες καρτες
- 15' Ντε Μάρκο
- 28' Τιναλίνι
- 71' Τεϊσέιρα
- 74' Δοϊρανλής