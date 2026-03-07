Γρηγορίου: «Αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο θα έρθουν και οι νίκες»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου κατά την συνέντευξη τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Ατρόμητο

Ο τεχνικός του Άρη φάνηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του, όχι όμως και από το αποτέλεσμα.

Για το παιχνίδι:

"Προφανώς και ο παράγοντας τύχη έπαιξε ρόλο. Θέλαμε να περάσουμε την νοοτροπία στα παιδιά πως από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό κυνηγάμε την νίκη. Είχαμε και σήμερα ευκαιρίες να το κάνουμε, παρόλο που είχαμε να διαχειριστούμε παιχνίδι με 10 παίκτες όμως αξίζαμε την νίκη. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε και θα έρξουν καλύτερες μέρες και θα επανέλθουμε στις νίκες.

Θέλαμε να έχουμε από την αρχή τα ηνία του αγώνα, με πίεση ψηλά και ξέραμε πως ο Ατρόμητος είναι εξαιρετική ομάδα στο αμυντικό τρανζίσιον. Οι αντίπαλοι προέρχονταν από θετικά αποτελέσματα, κάτι που τους επέτρεψε να ανέβουν ψηλά στη βαθμολογία, ενώ εμείς σήμερα ψάχναμε την επιστροφή στις νίκες.

Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια τους, για όσο παίζαμε με 11, αλλά και για όσο παίζαμε με 10 παίκτες. Αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο οι νίκες είναι δεδομένο πως θα έρθουν στο άμεσο μέλλον .

Για την αλλαγή του Δώνη:

"Ήταν αναγκαστική αλλαγή, ένιωσε ενόχληση..."