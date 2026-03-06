Η σπέκουλα σε βάρος του ΠΑΟΚ, μας διασκεδάζει

Το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά, έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους του παραποδοσφαίρου και τους… υπαλλήλους τους στα ΜΜΕ, να βάλουν μπρος τις μηχανές της προπαγάνδας. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα κυριάρχησε στο γήπεδο, η εστίαση των αντιπάλων και μέρους των ΜΜΕ στη συγκεκριμένη φάση, είχε ως στόχο να «λερώσει» τη νίκη και να δημιουργήσει ένα κλίμα τεχνητής εύνοιας.

Για να τελειώνουμε, το πέναλτι που υπέδειξε ο Φωτιάς και αποδέχθηκε ο Βεργέτης που βρισκόταν στο VAR, είναι 100% πέναλτι. Το ξέρετε βέβαια αλλά, αποφασίσατε πως είναι ευκαιρία για μια επικοινωνιακή επίθεση, καθώς στο μυαλό σας, δεν είναι δυνατόν να κερδίζει ο ΠΑΟΚ δυο πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι.

Ε, συγγνώμη αλλά οι εποχές που ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε αυτά που δικαιούταν, ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό προφανώς στοιχειώνει τους τοξικούς που δέχονται σαν πιστοί υπηρέτες να εξυπηρετήσουν τις εντολές των ανωτέρων τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι επικριτές του ΠΑΟΚ, συχνά χρησιμοποιούν τη διαιτησία ως εργαλείο για να μειώσουν την αξία των αγωνιστικών του επιτευγμάτων. Όταν η ομάδα αποδίδει ελκυστικό ποδόσφαιρο και κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται σκόπιμα σε –κακώς χαρακτηρισμένες- αμφισβητούμενες φάσεις, με στόχο να δημιουργηθεί ένα κλίμα «εύνοιας».

Αυτή η τακτική δεν είναι νέα. Είναι μια παλιά μέθοδος επικοινωνιακού πολέμου που σκοπό έχει να ασκήσει ψυχολογική πίεση στους διαιτητές και να δηλητηριάσει την κοινή γνώμη. Είναι άδικο να αγνοείται η καταπληκτική εικόνα του ΠΑΟΚ στα περισσότερα παιχνίδια και να ανοίγει συζήτηση για την διαιτησία, από τους «υπαλλήλους» των ανθρώπων που… έψαχναν καταφύγιο στην Παναγιώτα για να μοιραστούν τον πόνο τους για την ομάδα που δημιούργησαν Ιβάν Σαββίδης και Ράζβαν Λουτσέσκου.

Επιπλέον, οι επιθέσεις αυτές παραβλέπουν μια ιστορική αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ υπήρξε για δεκαετίες το θύμα μιας κεντρικής διοίκησης του ποδοσφαίρου που ευνοούσε απροκάλυπτα τις ομάδες του κέντρου. Όταν λοιπόν ο ιδιοκτήτης του Δικεφάλου, κατάφερε να σπάσει αυτό το κατεστημένο, να εκσυγχρονίσει την ομάδα του και να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τους τίτλους, η αντίδραση ήταν η κατασκευή ενός αφηγήματος περί «νέας παράγκας». Αυτό το αφήγημα στερείται βάσης, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν από τους πρωτοστάτες στην εισαγωγή του VAR και των ξένων διαιτητών, επιζητώντας τη διαφάνεια και την ισονομία που του στερήθηκαν στο παρελθόν.

Η αλητεία (γιατί περί αλητείας πρόκειται) κορυφώνεται όταν οι αποφάσεις που δεν αρέσουν, βαφτίζονται λάθη, από όσους πνίγονται καθημερινά από το κόμπλεξ κατωτερότητας που τους έχει δημιουργήσει ο Δικέφαλος την τελευταία δεκαετία.

Ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του έχουν μάθει να ζουν μέσα από τις αντιξοότητες. Οι άδικες επιθέσεις για τη διαιτησία, αντί να κάμψουν το ηθικό της ομάδας, λειτουργούν ως συσπειρωτικός παράγοντας. Η απάντηση της ομάδας δίνεται πάντα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η ιστορία γράφεται με γκολ και νίκες, όχι με επικοινωνιακά τεχνάσματα και κραυγές για τη διαιτησία που σκοπό έχουν να καλύψουν την αγωνιστική γύμνια των άλλων. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προχωρά, απαιτώντας μόνο το 50-50, γνωρίζοντας ότι η καθαρότητα των επιτυχιών του είναι η καλύτερη απάντηση σε κάθε λασπολογία.

Η στόχευση της κριτικής κατά του ΠΑΟΚ συχνά ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής ανάλυσης και μετατρέπεται σε έναν συστηματικό επικοινωνιακό πόλεμο, ο οποίος χρησιμοποιεί τη διαιτησία ως πολιορκητικό κριό. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που σκοπό έχει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Συλλόγου, ειδικά όταν αυτή επιτυγχάνεται με όρους απόλυτης αγωνιστικής ανωτερότητας.

Συνοψίζοντας, οι επιθέσεις για τη διαιτησία αποτελούν ένα «βολικό» αφήγημα για όσους αδυνατούν να ακολουθήσουν τον αγωνιστικό ρυθμό του ΠΑΟΚ. Η ομάδα, ωστόσο, έχει αποδείξει ότι η καλύτερη απάντηση στην επικοινωνιακή λάσπη είναι η συνέπεια, η διαφάνεια και η αδιαπραγμάτευτη πίστη στην αξία της.

Λέξεις και έννοιες άγνωστες σε όσους ως πιστά σκυλάκια των… αφεντικών τους, πρόθυμα πιάνουν το πληκτρολόγιο και ανοίγουν το μικρόφωνο, για να μας θυμίσουν τι τους προξένησε ο ΠΑΟΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2024. Έμειναν βλέπετε… μπουκάλα με τις σαμπάνιες στο χέρι.

Όσο για τις επιθέσεις σε βάρος οπαδών του ΠΑΟΚ, όπως επίσης και στελεχών του ποδοσφαίρου που προέρχονται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, να ξέρετε ότι τις θεωρούμε επιθέσεις στον ίδιο τον ΠΑΟΚ και ως τέτοιες τις αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα τις θυμόμαστε στο μέλλον.