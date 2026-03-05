Βιτίνια: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγω από την Παρί Σεν Ζερμέν»

Ξεκάθαρος σχετικά με το μέλλον του εμφανίστηκε ο Βιτίνια, ο οποίος τόνισε ότι δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, παρά τα σενάρια που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 27χρονος μέσος μίλησε στην εκπομπή «Soltinhos pelo mundo» και υπογράμμισε πως θα ήταν λάθος επιλογή για τον ίδιο να αποχωρήσει από τον γαλλικό σύλλογο.

«Θα ήταν χαζό εκ μέρους μου να φύγω από την Παρί. Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν το καλύτερο για μένα. Νιώθω πολύ καλά εδώ», ανέφερε αρχικά.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής εξήγησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη ζωή στο Παρίσι, ενώ στάθηκε και στο καλό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

«Μου αρέσει πολύ το περιβάλλον στην ομάδα και η οικογένειά μου αισθάνεται άνετα στην πόλη. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο και έναν φανταστικό προπονητή. Δεν υπάρχει λόγος να φύγω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο αν θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο μέσο στον κόσμο, ο Βιτίνια προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

«Δεν μου αρέσει να λέω ότι είμαι ο καλύτερος. Ακούγεται αλαζονικό, γιατί εξαρτάται και από την άποψη του καθενός. Πιστεύω όμως ότι βρίσκομαι στη συζήτηση για τους κορυφαίους», σχολίασε.

Τέλος, στάθηκε και στην κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον συμπαίκτη του Ουσμάν Ντεμπελέ, τονίζοντας ότι ήταν απολύτως δίκαιη.

«Όταν είπα ότι ο Ντεμπελέ άξιζε τη Χρυσή Μπάλα, το εννοούσα. Είναι ο ηγέτης μας στο γήπεδο και ήταν καθοριστικός στα μεγάλα παιχνίδια. Ήξερα ότι θα μπορούσα να βρεθώ ψηλά στην κατάταξη, αλλά δεν το είχα στο μυαλό μου. Ακόμη κι αν έμενα εκτός πρώτης τριάδας, δεν θα με επηρέαζε ιδιαίτερα», ανέφερε.

