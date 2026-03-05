Χαμός στο Βελοντρόμ: Oπαδοί της Μαρσέιγ πέταξαν καπνογόνα μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο

Η Μαρσέιγ έμεινε εκτός του Κυπέλλου Γαλλίας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Τουλούζ στην διαδικασία των πέναλτι, με τους οπαδούς των Μασσαλών να ξεσπούν μετά την λήξη του ματς.
Οι αποδοκιμασίες προς τους παίκτες της Μαρσέιγ ήταν εντονότατες, ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί πέταξαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, με την οργή να είναι έκδηλη για το νέο κάζο των Μασσαλών.
💥 Les supporters marseillais commencent à se tendre après la nouvelle élimination de l'OM.@Dorian_Bonzom#OMTFC #Ligue1pic.twitter.com/uZv5xPdbjk— MeteoFoot (@MeteoFootMaps) March 4, 2026
Chaos after Marseille losses to Toulouse and gets bounced from the French Cup. We got fans throwing flares at players on the field#TeamOM— RGF (@rgfray1) March 4, 2026
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⚡💥 Tensions entre joueurs, fumigènes lancés sur la pelouse… après-match chaotique au Vélodrome.https://t.co/sg2FPGA61W pic.twitter.com/dgr7Nylgk1— RMC Sport (@RMCsport) March 4, 2026