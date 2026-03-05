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Χαμός στο Βελοντρόμ: Oπαδοί της Μαρσέιγ πέταξαν καπνογόνα μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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O αποκλεισμός της Μαρσέιγ από το Κύπελλο Γαλλίας, έφερε έντονο εκνευρισμό στους οπαδούς των Μασσαλών, που ξέσπασαν μετά το τέλος του αγώνα με την Τουλούζ.

Η Μαρσέιγ έμεινε εκτός του Κυπέλλου Γαλλίας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Τουλούζ στην διαδικασία των πέναλτι, με τους οπαδούς των Μασσαλών να ξεσπούν μετά την λήξη του ματς.

Οι αποδοκιμασίες προς τους παίκτες της Μαρσέιγ ήταν εντονότατες, ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί πέταξαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, με την οργή να είναι έκδηλη για το νέο κάζο των Μασσαλών.

Χαμός στο Βελοντρόμ: Oπαδοί της Μαρσέιγ πέταξαν καπνογόνα μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο