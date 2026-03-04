Βαριά «καμπάνα» σε παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για ομοφοβική επίθεση σε αντίπαλο

Ο νεαρός μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζακ Φλέτσερ, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο περίπου 1.800 ευρώ, εξαιτίας ομοφοβικού χαρακτηρισμού που απηύθυνε σε αντίπαλό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο, σε αναμέτρηση του League Cup απέναντι στην Μπάρνσλεϊ. Στο 62ο λεπτό της συνάντησης, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, χωρίς αρχικά να έχει γίνει σαφές τι είχε προηγηθεί. Αργότερα επιβεβαιώθηκε από την The Football Association ότι η αποβολή προήλθε από προσβλητικό σχόλιο με ομοφοβικό περιεχόμενο.

Ο Φλέτσερ, παραδέχθηκε το λάθος του και εμφανίστηκε μετανιωμένος. Σε δήλωσή του ανέφερε πως η φράση που χρησιμοποίησε ήταν απαράδεκτη, τονίζοντας ότι ειπώθηκε εν βρασμώ ψυχής και δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες και τις πεποιθήσεις του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ζήτησε συγγνώμη αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.