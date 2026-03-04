Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για τέσσερις εβδομάδες ο Μπαλντέ

Ο Αλεχάντρο Μπαλντέ αποκόμισε τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, στο ματς με την Ατλέτικο, και θα λείψει για περίπου έναν μήνα

Νέος "πονοκέφαλος" για την Μπαρτσελόνα, μετά την αναμέτρηση απέναντι στην Ατλέτικο, καθώς, πέραν του αποκλεισμού για την ομάδα του Φλικ, ήρθε και σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Αλεχάντρο Μπαλντέ, που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 13ο λεπτό του ημιτελικού κόντρα στην Ατλέτικο, στη θέση του Ζιλ Κουντέ, που έφυγε τραυματίας, δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει το παιχνίδι, καθώς στο 71' έγινε και ο ίδιος αλλαγή από τον Ρόναλντ Αραούχο, λόγω τραυματισμού και τίθεται αυτόματα εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Ο νεαρός αριστερός μπακ θα χρειαστεί κοντά στον μήνα για να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς και η Μπαρτσελόνα χάνει ένα πολύτιμο "όπλο" της σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της σεζόν.