Η Μπαρτσελόνα ήταν καταπληκτική στη ρεβάνς του κυπέλλου απέναντι στη Ατλέτικο, τη διέλυσε με 3-0, όμως η αρμάδα του Σιμεόονε πήρε την πρόκριση στον τελικό «χάρη» στο 4-0 του πρώτου ματς.

Οι Καταλανοί πάλεψαν, τα έδωσαν όλα, έφτασαν ένα γκολ από το απίστευτο, όμως στο τέλος η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο τέλος και πάει τελικό, αναμένοντας τον νικητή από το ζευγάρι Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ατλέτικο Μπιλμπάο.

Ο αγώνας

Με το μυαλό στην ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα, ξεκίνησε η Μπαρτσελόνα την ρεβάνς και εξ αρχής πρέσαρε για να βρει ένα γρήγορο γκολ που θα της έδινε την κατάλληλη ψυχολογία.

Έπειτα από αρκετές προσπάθειας, οι Καταλανοί έβαλαν την μπάλα στα δίχτυα, όταν ο Γιαμάλ έδωσε ιδανική πάσα στον Μπερνάλ στο 29' και εκείνος έκανε το 1-0.

Έκτοτε η Μπαρτσελόνα ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά και βρήκε ακόμη ένα γκολ πριν βγει το ημίχρονο. Ο Πέδρι ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, πήρε το πέναλτι και ο Ραφίνια ανέλαβε στο 45+5' την εκτέλεση από τα 11 βήματα. Ο Βραζιλιάνος, με ένα άψογο αριστερό πλασέ, έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Μούσσο για το 2-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ατλέτικο μπήκε με σκοπό να μην αφήσει την Μπαρτσελόνα να βρει χώρους για να φτάσει σε τρίτο γκολ και παράλληλα να βρει εκείνη δίχτυα.

Ωστόσο οι Καταλανοί δεν «μάσησαν» και ανέβασαν στροφές για βρουν τον τρόπο να πάρουν αυτό που ήθελαν. Στο 72' ο Μπερνάλ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στον αγώνα και έκανε το 3-0, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του να ψάξει το γκολ που θα τους οδηγούσε στην παράταση.

Το σύνολο του Χάνσι Φλικ πάλεψε έκτοτε για το τέταρτο τέρμα, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι παρά το σφυροκόπημα προς την εστία του Μούσσο.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε την Μπαρτσελόνα νικήτρια, όμως το 3-0 δεν έφτασε ώστε να σβήσει το 4-0 πρώτου αγώνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης έφυγε για τον τελικό του Copa Del Rey.