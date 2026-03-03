Το μυαλό του Νίκολιτς και των παικτών είναι ο στόχος αλλά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί  

Η λέξη συσπείρωση που την έμαθε και ο Νίκολιτς από τις τόσες φορές που την είπε και την άκουσε μεταφρασμένη στη συνέντευξη τύπου, πρέπει να είναι αυτή που θα συνοδεύει ως το τέλος της σεζόν την ΑΕΚ. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Ο λαός που έσπασε όλα τα ρεκόρ και πλημμύρισε το Πανθεσσαλικό έδωσε το στίγμα στο τέλος. Η αγκαλιά - γροθιά όλων των παικτών και των μελών του σταφ στο κέντρο του γηπέδου έκαναν το μήνυμα ακόμη πιο δυνατό. Αυτοί που έδωσαν το στίγμα και το μήνυμα πρέπει να το τηρήσουν. Δηλαδή όλοι μας. Η ΑΕΚ πρέπει να προστατεύσει αυτό που ζήσαμε στο Βόλο βάση θυσία. Είναι κάτι πέρα από νίκες και ήττες και συνήθως στο ποδόσφαιρο και ιδίως στην ΑΕΚ αποτελεί το βασικό συστατικό της επιτυχίας. Συσπείρωση, ενότητα και… never give up.

Η ΑΕΚ ταυτόχρονα πρέπει όμως να προστατέψει και το… μυαλό της. Ο Τσιμεντερίδης προστέθηκε στη λίστα των Ελλήνων διαιτητών που μπαίνουν στο γήπεδο να σφυρίξουν με το μυαλό στο να κάνουν την ζωή δύσκολη στην ΑΕΚ. Κι όταν κάνουν κάποιο… “λάθος” και της δώσουν κάτι υπάρχει πάντα ο έμπειρος καθοδηγητής στο var για να τους διορθώσει. Το ότι την μεγαλύτερη και απροκάλυπτη σφαγή σε… 21 σημεία την έκανε στην ΑΕΚ ξένος διαιτητής και μάλιστα εκ των κορυφαίων για τα αφεντικά της Ευρώπης, ο Μάκελι, δεν αλλάζει την ουσία που είναι το μοτίβο των Ελλήνων διαιτητών απέναντι της.

Σε όλα τα ματς που της ακυρώθηκαν γκολ με… γκρίζες ζώνες, που υπάρχουν μόνο για αυτή, η ομάδα του Νίκολιτς κατάφερε να νικήσει αλλά δεν αλλάζει η ουσία. Άλλωστε το ότι η ΑΕΚ έχει πάνω από διπλάσιες κίτρινες κάρτες από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό παρότι όλοι την λένε… σοφτ δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη. Κι όποιος θέλει έξτρα στοιχείο ας δει τους ίδιους τους αριθμούς στις κίτρινες κάρτες που έχουν δεχτεί οι τρεις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα από ξένους διαιτητές, στους αγώνες δηλαδή μεταξύ των πέντε ομάδων.

Παρόλα αυτά η ΑΕΚ έχει καταφέρει να είναι πρώτη, ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό και ίσως από την Τετάρτη και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό εκτός από παράσημο πρέπει να είναι και οδηγός από εδώ και πέρα. Ο στόχος είναι το μυαλό και η ομάδα πρέπει να το κρατήσει καθαρό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτεί πως ότι κι αν κάνει δεν θα την αφήσουν. Έχει ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ότι μπορεί. Δεν πρέπει το δηλητήριο πως όλα είναι μάταια να υπάρξει μέσα στα αποδυτήρια. Με ανησύχησαν οι αντιδράσεις του Νίκολιτς και του Γιόβιτς με την λήξη του ημιχρόνου, με ανησύχησε το ότι ακόμη κι ο Πινέδα που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει δήλωσε πως όλοι ξέρουμε τι γίνεται.

Τους καταλαβαίνω απόλυτα αλλά δυστυχώς μόνο να χάσουν έχουν αν πιστέψουν πως δεν μπορούν επειδή δεν θα τους αφήσουν. ΟΧΙ. Θα παλέψουν και θα τα καταφέρουν όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα κόντρα σε όλους και σε όλα. Επίσης όσο κι αν είναι αντιεμπορική και αντιδημοφιλής άποψη συμφωνώ με το ότι στην συγκεκριμένη διαιτησία η διοίκηση της ΑΕΚ δεν έδωσε συνέχεια. Δεν μίλησε, δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση. Μια διοίκηση που έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να καταγγείλει ακόμη και τον αρχιδιαιτητή, που παρεμπιπτόντως περιμένουμε να δούμε αν θα καταγγείλει στον αθλητικό εισαγγελέα την φραστική επίθεση που δέχτηκε από τον Καρυπίδη στη Λεωφόρο ή είναι ευαίσθητος μόνο με την ΑΕΚ και δυο οπαδούς της από απόσταση 40 μέτρων.

Θέλω να πιστεύω πως έχει σχέση με αυτό που γράφω. Το μυαλό είναι ο στόχος τους. Πρέπει να καθαρίσει. Δεν κερδίζεται τίποτα με διαμαρτυρίες, αντίθετα δίνονται αφορμές για να σου κάνουν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά. Και βέβαια πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να μπει κάποιος παίκτης να παίξει σε αγώνα και να έχει στο μυαλό του πως ότι και να γίνει δεν θα νικήσει γιατί ο διαιτητής θα τον αδικήσει. Όποτε και λάθος να κάνει δεν αλλάζει κάτι. Και να μπει δυνατά σε μια διεκδίκηση είναι μάταιο. ΟΧΙ. Η ομάδα πρέπει να μπει και να τα δώσει όλα σε όλα τα ματς όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Ο τρόπος που μπήκε το γκολ του Ρέλβας είναι το παράδειγμα που οι ίδιοι έδωσαν στους εαυτούς της με την υπερπροσπάθεια που για κάποιους ήταν στα όρια της αυτοθυσίας. Αγνοήστε τους και νικήστε τους.

Αυτά βέβαια πρέπει να τα λέμε εμείς και όχι αυτοί που είναι οι έμμεσα και στην περίπτωση του Ολυμπιακού και άμεσα ευνοημένοι από την συμπεριφορά των Ελλήνων διαιτητών αλλά και του Μάκελι σε βάρος της ΑΕΚ. Όχι μόνο επειδή τους συμφέρει και πολύ μάλιστα αυτό που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ από τον… Αύγουστο αλλά γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. Δεν έχουν το ηθικό δικαίωμα να κάνουν μαθήματα συμπεριφοράς στον Νίκολιτς που έχει μιλήσει μια φορά για διαιτησία, κι άλλες 3-4 με υπονοούμενα ή στους παίκτες και στην διοίκηση της ΑΕΚ οι… δάσκαλοι της τοξικότητας.

Δεν μπορεί να δίνει μαθήματα συμπεριφοράς ο επικοινωνιακός μηχανισμός της ομάδας που όχι μόνο επιτρέπει αλλά πατρονάρει τον Λουτσέσκου όλα τα προηγούμενα χρόνια να μιλάει για συστήματα που κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ, για την Αθήνα που πολεμάει την συμπρωτεύουσα, για… ναζιστικά καθεστώτα, για κλέφτες επειδή δεν του μέτρησαν ένα γκολ οφσάιντ και όλα αυτά on camera. Δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να λέει πως η ΑΕΚ ψάχνει δικαιολογίες στη διαιτησία ο ερυθρόλευκος προπαγανδιστικός βόθρος που από τότε που έχασε τον απόλυτο έλεγχο στην ΕΠΟ ξέρναγε τοξικότητα πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα μέχρι που ο ΠΑΟΚ τον… ξανάβαλε από το παράθυρο. Που ακόμη και φέτος έχει κάνει πολύ πιο τοξικές και επιθετικές τοποθετήσεις από την ΑΕΚ για την διαιτησία όχι επειδή αδικήθηκε αλλά γιατί τιμωρήθηκαν διαιτητές που τον… ευνόησαν. Βέβαια, μετά τον Μάκελι στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν αφού φαίνεται πως αυτός ο ορισμός ήταν το μυστικό για να κλείσει έστω και προσωρινά ο… βόθρος. Ας σκάσουν λοιπόν γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.

Κι αν θα είχαν 1% δικαίωμα να δίνουν συμβουλές αυτό καταρρίπτεται πλήρως γιατί μαντέψτε… Δεν τους πείραξε ποτέ κανείς. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε ήταν 50-50 στην ΕΠΟ από την πρώτη μέρα και τα τελευταία δύο χρόνια είναι το αφεντικό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε με φωνές και… όχι μόνο να είναι μια χαρά. Εκτός αν φώναζε επειδή οι διαιτητές έπαψαν μετά από 20 χρόνια να έχουν οι διαιτητές μεγαλύτερο άγχος για τις νίκες του από ότι οι… παίκτες του.